梁朝偉郭富城《風再起時》2.17上映 兩大影帝剛柔對壘 (19:44)

由影帝郭富城及梁朝偉主演﹑《踏血尋梅》導演﹑金像編劇翁子光的《風再起時》，確定在2月17日全國上映，香港亦在同日獻映。

《風再起時》請來郭富城及梁朝偉主演，分別飾演兩大傳奇華探長——磊樂及南江。導演翁子光坦言：「拍攝《風再起時》圓了我年少時，想像自己執鏡拍下傳記片的電影夢，我亦懷著那份如夢的舊，眼裏看著現場那些我最喜愛和敬重的演員，如痴如醉。《風再起時》是一封給香港的情書，寫下曾經千瘡百孔的老香港故事，拼湊過去的回憶碎片。」

郭富城及梁朝偉首度交鋒，演繹兩位華探長磊樂和南江的成長及內心世界，不僅剖析兩人在仕途野心勃勃原因，也細膩刻劃兩人對家庭和愛人的感情世界，將角色活靈活現。

翁導坦言，磊樂和南江的角色，就如為兩位一熱一冷的影帝度身而設一樣。談到開拍《風再起時》的主要原因，其一是因為渴望與影帝郭富城再度合作：「在拍攝《踏血尋梅》時，有一天我在現場看著幾乎不施脂粉的郭富城，心想他的五官怎能如此精緻完美呢？看著他有種回到昔日50-60年代的感覺，帶著風流倜儻又英氣豪邁的氣概。」

首次與梁朝偉合作，翁導透露選角時想到故事需要一位具代表性的優秀演員，擔演南江一角，就想起梁朝偉：「在邀請梁朝偉參與拍攝時，我花了好一段時間，真誠地與他建立友誼，慢慢互相了解。本來他打算休假參與國際性的帆船比賽，我以為南江一角，已經沒有機會由他演出了，誰料有天他致電我，說決定延遲他的假期，參與拍攝，我當下激動得不敢置信！」

（即時娛樂）