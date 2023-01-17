陳柏宇成首位香港歌手登THE FIRST TAKE 壓力爆燈勁緊張 (15:43)

陳柏宇（Jason）早前應日本著名音樂頻道THE FIRST TAKE（TFT）的邀請，前往當地以一鏡到底方式，拍攝一次性的錄音演出，成為香港首位登上該頻道歌手，Jason表示這次拍攝壓力很大，更覺得今次是他的歌唱事業個人戰。

THE FIRST TAKE以捕捉音樂人一Take過演繹而聞名，至成立至今已擁有717萬Followers，成為日本最多人追蹤的音樂頻道，過去曾有不少猛人參與演出，包括前One Direction成員Harry Styles、Avril Lavigne、中島美嘉、Glay、《鬼滅之刃》歌姬LiSA，以及日本現今爆紅的YOASOBI、優里及Milet等，能登上這個國際級的大舞台，絕對是對歌手的肯定。

今次Jason獲邀參與TFT這個企劃，特別選唱了《你瞞我瞞》，音樂監製Edward Chan在編曲上大幅度改動，將這歌成為Folk Pop Song（民謠流行樂），再加入Chord Progression（和弦進程），令歌曲有別於港式流行樂編排，而Jason亦作出了適當配合，他說：「我要適當地去調整聲音上嘅演繹去配合，喺收到全新編曲後，我不停聽不停試，睇下有乜嘢聲音、演繹方式配合到整體感覺。」

從TFT的影片中可以看到，Jason一進入畫面時不禁唞大氣，戴上耳筒後擦一擦掌才開始錄音。Jason坦言錄音前一刻，他處於極度緊張狀態，他說：「喺香港開會傾TFT呢個Project時，已經好大壓力，因為唔知實際環境，又唔知自己狀態會係點，雖則拍攝前放咗個假，但嗰個假都係就住放，唔能夠太放任亂叫亂食，又要有足夠休息，另外又Keep住學唱歌，令把聲保持狀態。呢種壓力同平時錄新歌係唔同，因為好少可會喺咁嘅環境入面，錄一Take過嘅嘢，起初我係唔知冇走盞位，諗住好似喺香港咁，有乜可以再錄多次，但呢度就算有乜嘢蝦碌、失誤都好，都真係照出街，不過好在唔知，如果唔係我壓力更大！」

能夠成為香港首位登上TFT的歌手，Jason當然感到榮幸，但壓力之大已蓋過一切，Jason說：「今次係個人戰感覺重啲，所以盡量唔諗咁多唱歌或者表現以外嘅嘢，只求唱出水準。拍攝完畢之後就一身鬆晒，好似開完演唱會一樣咁爽！」問到他可會考慮到日本發展，他說一切隨緣，但首要是先要學好日文，因為當日在日本，有人讚他Kawaii（可愛），他都聽不懂呢！

（即時娛樂）