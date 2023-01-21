尹光自爆賭癮大 試過玩啤牌輸層樓 親揭啜核歌詞靈感來源 (17:38)

今晚（21日）年三十播出的《鋪鋪Poker》，由郭偉亮（Eric）、方力申、陳欣茵（Sonya）、黃紫恩（Jojo）同譚焯升（Clevis）主持，嘉賓是唱家班尹光。

尹光被喻為元祖級唱家班，他所唱的歌在70年代街知巷聞，作曲和填詞一腳踢，經典作品有《數波波》、《數毛毛》、《少理阿爸》同《荷里活大酒店》等。不要以為後生仔不懂欣賞尹光作品，Eric在節目中爆老婆葉佩雯（Grace）是尹光粉絲︰「佢喺屋企成日唱《數波波》同《少理阿爸》，知道尹光做嘉實，最開心係佢。」Sonya同Clevis表示每次去卡拉OK，《荷李活大酒店》同《少理阿爸》是必唱之選。

尹光甫出場即數白欖自我介紹，70年代已開始玩啤牌，牌齡不少。試過玩啤牌輸掉一層樓，他說︰「79年澳洲悉尼登台，順便學車，有日個教車師傅冇到，無聊走去私家賭檔玩。嗰時一層樓20幾萬港元，一陣已經輸咗20幾萬。其實我邊有咁多錢輸，唱一個月都係4000美元，不過因為我係尹光，佢哋咪信我，返到香港慢慢還。」

尹光表示賭癮最大時，任何東西也可賭一餐，在英國賭銀紙號碼、的士車牌，差不多所有歌酬都進貢賭檔。直到1984年因為一場賭局，才決定金盆洗手。他憶述有次在上海街一間大檔賭「十三張」，不一會已欠下5萬元賭債，賭檔當年表示會到尹光登台的夜總會收數，尹光嚇到一身汗。

尹光的對話一向抵死兼「有味」，今次牌局都不例外。講開有味笑話，主持們也想知，尹光所寫的抵死啜核歌詞靈感來源，尹光有問必答，原來《荷里活大酒店》除了歌詞「三個肥婆學踢波...」有味版之外，其實還有不同版本︰「呢隻歌好多人都認為鹹濕，得一句歌詞嘅啫，我作嚟作去都作唔到，開頭係用『六個阿哥』、『六隻梳』...」當然不可不提的是View數逾600萬的《少理阿爸》，尹光原本想推掉，最後因為一個原因才答應唱，想不到這首歌還意外爆紅呢﹗

（即時娛樂）