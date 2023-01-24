單身容祖兒自嘲「冇幫襯」 忙巡唱籌備香港開騷 拍拖隨緣 (16:07)

容祖兒今日出席年初三的馬場活動，獻唱《隆重登場》、《不容錯失》和《越唱越強》，吸引大批粉絲到場。今日氣溫驟降，祖兒衣著單薄，她笑言已「著多咗」，最初沒打算打底。談及到老闆楊受成家中拜年，她笑言︰「老闆屋企如花墟般多人，太多人，我只玩了一次『魚蝦蟹』，最後是惠英紅幫我從人群中迫出去賭枱下注。我下注500元，贏了1000元。沒有大贏家，人人都贏。蔡卓妍做莊，本錢由老闆出。李幸倪（Gin Lee）也有出席，很齊人，大合照也影了4次。」

祖兒表示3、4月會到新加坡及澳門舉行演唱會，然後就籌備香港開騷。被問到新年可有被催拍拖時，她說︰「隨緣﹗找天吧﹗我們有一個群組，全部『冇幫襯嘅人』都是用這個標準答案。」祖兒表示會入場看好友張敬軒主演的賀歲片，她得知軒仔在戲中有裸跑戲時說︰「真的嗎？我之前去看他演唱會，已發現他的臀部挺了很多，原來是為這套戲﹗沒想到新年流流可以『賞月』﹗」談到軒仔稱為藝術犧牲博得獎，祖兒笑言︰「就憑他一個臀？好吧，希望他能在票房上得到好成績，然後成為金像獎影帝。」

鍾欣潼（阿嬌）日前生日，祖兒稱已送了禮物。對於阿嬌瘦了很多，祖兒言︰「她終於『醒番』，現在『索』爆﹗我最後一次見她時，我跟她說那麼靚，不要再讓條腰走了。她說她終於明白，知道要怎麼做。」

（即時娛樂）