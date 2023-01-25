炎明熹驚喜客串《愛‧回家》 自爆係鐵粉 最愛丹爺及「新威龍廣場」 (13:04)

17歲炎明熹（Gigi）明晚（26日）年初五，將驚喜客串處境劇《愛‧回家之開心速遞》，據知Gigi在劇中演回自己，更會引發連串事件。

對於首度「登陸」《愛‧回家》，Gigi大感興奮，並表示由小學時開始已是該劇捧場客：「我有追開《愛‧回家》，時間許可，我會準時八點鐘喺電視面前觀看，佢哋嘅內容會令到我睇完之後好開心，佢哋每集又會帶出一啲信息，我覺得好生活化。呢個處境劇我係由細睇到大，小學時係《八時入席》，之後再到後尾有唔同系列。」

Gigi又指能客串該劇，感覺榮幸又夢幻：「真係不可思議，冇諗過以前甚至𠵱家睇緊嘅劇，會有機會遇到佢哋（劇中角色），雖然有時喺TVB會遇到大家，但唔會真係話傾偈嗰種。」Gigi表示劇中最尊敬角色是劉丹（丹爺），並爭取機會與對方合照：「我知佢做咗好耐《愛‧回家》，我好開心可以加入呢個大家庭，因為我見到佢哋好似屋企人咁相處，佢哋會互相叫對方阿爸、家姐或者阿妹，然後佢哋亦都好照顧我。」

另外Gigi還大讚劇中道具相當像真：「我覺得有個好得意嘅地方，我一直以為新威龍廣場係一個真嘅廣場，然後Key個名落去，後來我知道原來係一個廠景，係特登搭出嚟，我覺得好神奇，同埋入面啲產品同店名都好得意，同嗰個𨋢真係好真。」

Gigi更透露希望日後能多點拍劇，因為她很喜歡和公司的幕後工作人員相處，皆因很有愛，Gigi說：「我一直好想拍劇，我覺得拍劇好有趣，我好鍾意同工作人員相處，拍劇時真係會經常對到大家，而佢哋真係非常之好，好似屋企人咁，所以我希望儲多啲經驗同能力後再拍劇。」

喜歡挑戰自己的Gigi，更笑言沒有特別想做的角色：「因為咩角色都想做。」Gigi笑說拍攝當日，遇到兩名可愛小朋友，對方提出合照要求，Gigi還拿出兩顆朱古力冧小朋友，她興奮說：「嗰日誤打誤撞帶咗兩粒朱古力，其實原本我係想試個味，因為冇食過，最後我就一人一粒畀佢哋食，啱啱好，Yeah！」

（即時娛樂）