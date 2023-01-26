69歲李楓認住老人院近1年 與子心結早解開 不覺晚景淒涼 (13:57)

近日有網民在討論區開Post尋李楓近况，有網民透露她在老人院居住。（網上圖片）

李楓表示身體健康OK，最不想麻煩到別人，現在住老人院，有獨立房間，三餐溫飽，環境也不錯，她十分感恩。（資料圖片 / 明報製圖）

近日有網民在討論區開Post尋找無綫一位甘草女演員，網民形容這位女演員「把聲成隻鴨咁壓住晒，有粒大粒墨喺嘴角，做開啲野蠻角色，即係文初古裝劇會出現嘅野蠻奶奶或者宮女阿頭，成日都紮住馬尾或者用個髮簪叉個髻出嚟，重點係同曼珠沙華（陳曼娜）好似係好好朋友」。帖子一出，很快就有人估中是69歲李楓，更有網民透露她目前住在老人院，行得走得，好好精神。

李楓日前接受傳媒訪問時承認已入住老人院近一年，有獨立房間，環境不錯。她表示最壞的日子已過去，現在三餐溫飽，很感恩，不覺得境况淒涼。李楓坦言當年疏忽照顧子女致彼此關係疏離，但母子心結早已解開，她現在入住老人院有政府資助，兒子也有分擔部分費用。李楓強調很介意麻煩到別人，最重要是不會煩到人。她表示健康OK，最艱難的時間已過，如有機會也想復出拍劇。對於離開老人院要事先申請，李楓坦言自由度不大，但她會守規則，如要出席飲宴、藝進同學會或慈善活動，她會事先向老人院申請。

李楓一生大起大落，原在銀行工作的她1975年報讀TVB藝員訓練班入行，之後轉往影壇發展。她早年有過一段婚姻，惟丈夫沉迷炒股，全家要由九肚山豪宅搬去住村屋。李楓甚至要賣嫁妝代夫還債，更經歷兩次破產。李楓1995年決定離婚，返無綫拍劇養活一對子女，每天只花費20元。可惜她回巢後被投閒置散，3年後轉投亞視，至2004年再返無綫拍劇。2007年，李楓演出舞台劇《鄧碧雲夜遊古蹟》，飾演粵劇名伶鄧碧雲大受歡迎。

她約10年前腦部長了個水瘤要做手術，因付不起私家醫院費用而要到政府醫院排期，一度痛到要爬地求醫，及後雖然手術成功，卻留下健忘等後遺症。2012年，李楓拍攝香港電視的《導火新聞線》、《惡毒老人同盟》，惟港視最後未獲發牌，李楓3年後再返無綫拍劇，現已約滿離巢。李楓早年為還債埋頭工作，老來獨居的她與一對子女關係疏離。

（即時娛樂）