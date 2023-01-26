呂爵安生痱滋搽藥膏自嘲痛到往生︰條片真係有啲樣衰 (14:31)

剛從法國回港的呂爵安（Edan）日前（25日）在社交平台上載一段塗抹痱滋藥膏的片段，向來沒偶像包袱的他塗完藥膏後，痛到幾乎倒地，誇張的表情再加上剪接效果及配樂，十分搞笑。

Edan搞笑化身比賽評判，對自己的影片作出評價。他說︰「第26屆爵安影片盃 青年組 冠軍作品『痛到往生』。此片段使用高超的拍攝及剪接技術，加上有趣生動的特效和音效，完美表達『痛到往生』究竟有幾痛，生痱滋究竟有幾慘，真是難得一見的佳作。所以評判們一致交出100分（滿分）的評分，是26年來首次出現的佳績，恭喜呂爵安，你的前途一片光明，無可限量，希望你繼續努力！」

Edan之後以本尊身分留言︰「感謝各位評審，其實小弟本身真係冇諗過Post出嚟，仲要參埋賽，因為條片真係有D樣衰（其實都唔係D咁簡單，起碼都有E)，話晒我始終都係個Idol... 好似唔係咁好，但冇諗過全家人睇完條片都覺得好好笑，令我諗番起︰啊，其實我做Idol做到生痱滋，本身都已經好好笑，咁又有乜所謂呢？所以我決定要同大家分享呢份喜悅，要令更加多人笑，就決定報埋全球最Top嘅爵安盃。冇諗過...我竟然得咗。喺度，多謝我嘅屋企人，我嘅DOP小如豬 ，多謝我嘅剪接師特效師My Brain，冇你哋，我冇呢個獎。最後亦都要再次多謝2位評審，落機E同+85E，請大家繼續關心痱滋E童。『痛到往生』後，我好好多了，我會繼續努力好番，thank you﹗人哋係剪片C，我係剪片E，痱滋E童。應該用咗差唔多2粒鐘搞呢壇嘢。好得閒咩你？點解我咁無聊，都係返番去打機。不過其實真係好痛，見唔見到開頭條眉嗰幾下抖動，原來痛到一個點係會冇聲。慘豬，痛到唔記得要『𠺘』口。BTW，我真係偶像嚟，唔好唔記得thanks﹗」

（即時娛樂）