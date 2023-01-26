《想見你》3位主角下月訪港 許光漢首度來港宣傳 期待跟粉絲相遇 (16:45)

2019年的大熱台劇《想見你》甫推出，大受歡迎並風靡亞洲，好評如潮，韓國亦翻拍《想見你》，。睽違逾3年，《想見你》電影版正式開拍，延續電視劇的故事，3位主角柯佳嬿、許光漢和施柏宇，再譜浪漫戀曲！

電影於台灣上映後成為當地開畫票房冠軍，燒腦劇情亦令不少人要入戲院一刷再刷，農曆新年前全台票房破億！香港電影發行公司，上星期宣布《想見你》電影版，鐵定於2月9日情人節檔期在香港上映，消息令不少香港粉絲興奮，同時收到很多查詢，3位主角屆時會否來港宣傳。

今天（26日）發行公司宣布好消息，柯佳嬿、許光漢和施柏宇終落實2月4日至6日來港宣傳《想見你》。

3位演員中柯佳嬿和施柏宇曾來港宣傳，他們開心可以再次來港，期待在港品嘗美食｜施柏宇說：「想吃的東西太多了，小點心之類的，但不確定有沒有時間去吃。」柯佳嬿也期待美食：「想去茶餐廳吃菠蘿油、飲凍奶茶，喜歡茶餐廳各式點心跟飲品，也想吃街邊小吃。有時間的話更想去衝浪滑板的場地看看。」

戲中另一男主角許光漢首度訪港宣傳，這是他首度見香港粉絲，他期待說：「香港的朋友，『逮嘎吼』（大家好）！之前不管是網路還是信件，都有收到很多香港朋友和粉絲的心意，真的很謝謝你們的喜愛。很期待與你們相遇，到時跟你們說說話聊聊天。」

對於《想見你》由劇集走到電影，更成為風靡亞洲的一套作品，幾位主演都相當感觸：「《想見你》劇集播出時正值疫情，3年後的現在，《想見你》變成電影要與香港的觀眾見面了，這是之前從沒想過的事。」柯佳嬿表示實在感恩：「謝謝香港觀眾朋友對《想見你》的支持和喜歡，我們很開心這個故事能陪伴大家一起迎接新年。」

施柏宇也表示作品獲支持很感動：「謝謝大家的支持，很感動。感謝有這樣的機會能跟香港觀眾見面，希望新的一年所有人都身體健康、事事順心。」

（即時娛樂）