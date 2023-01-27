張根碩暌違5年 改花美男形象 型佬Look拍《誘餌》 (21:21)

踏入兔年，話題韓劇蓄勢待發，今年將由韓星張根碩以犯罪驚悚韓劇《誘餌》打響頭炮；曾陷入私生活爭議的實力派男星金正賢，伙拍林秀香主演奇幻愛情韓劇《木偶的季節》！以上韓劇於1月27日起在「黃Viu煲劇平台」陸續上架，香港觀眾可以緊貼最新進度。

《誘餌》（1月27日首播）

由「花美男始祖」張根碩聯同許成泰主演的韓劇《誘餌》，講述史上最大規模的詐騙案主犯盧尚千（許成泰飾）傳出死訊，8年後再度成為連環殺人案疑犯，重案組刑警具督韓（張根碩飾）奉命重啟調查尋找真相，盧尚千所隱藏的秘密也逐漸被揭開。

童星出身的張根碩早年憑《原來是美男》、《瑪麗外宿中》等偶像劇走紅，更被封「亞洲王子」。暌違五年，他以《誘餌》宣告回歸，該劇是他退伍後的首部作品，讓「鰻魚」（張根碩粉絲官方名稱）興奮不已！張根碩一改昔日花美男風格，換上滿臉鬍渣刑警造型，呈現成熟穩重型佬感覺。

《木偶的季節》（1月27日首播）

由金正賢、林秀香主演的奇幻愛情喜劇《木偶的季節》，講述每隔99年就會到人間休假49天的死神木偶（金正賢飾），附身到醫科教授都鎮宇身上時，遇上了擁有神秘操控能力的醫生韓季節（林秀香飾），本是死神的他卻在放假期間作為出診醫師，展開救人的工作，一人一神漸漸譜出奇幻浪漫的愛情戀曲。

林秀香擅於主理愛情題材，去年由她主演的兩部韓劇，均贏得不俗口碑；今次她聯同金正賢上演人神戀，在官方公開的預告中，只見男女主角在天橋擦身而過時，男方突然閃過前世畫面，暗示2人緣分早已牽絆百年，也讓人好奇死神的前生故事！

（即時娛樂）