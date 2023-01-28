《給十九歲的我》成績超乎預期 張婉婷盼成功為母校籌錢建泳池 (17:07)

張婉婷今日（28日）出席在其母校英華女學校舉行的電影《給十九歲的我》宣傳活動，片中5位女生亦有到場分享。《給》片未正式上映已奪《第29屆香港電影評論學會大獎》的「最佳電影」，張婉婷十分感恩。《給》片優先場票房已收670萬，張婉婷坦言︰「沒想過優先場一票難求。知道很多戲院上映後，我覺得很驚嚇﹗我當初最大願望是拍得好，會有人幫手發行，有些人入場看就足夠，現在已經超出預期。」

她表示拍攝時沒想過有錢掙，現在似乎能為母校籌到錢。張婉婷說︰「票房收入會交給母校，如能為母校籌到錢建泳池就好了﹗這是另一個荒誕的夢想，見到一班小師妹要來回差不多2000級樓梯才能游泳，很辛苦。不過，母校是否將款項用來建泳池，我不知道。校長表示要幾千萬，叫我不要癡人說夢，但做做夢也好﹗」談到戲中5位小師妹已長大成人，張婉婷笑她們小時候似肥雀，現在漂亮多了，幾乎不認得。她坦言有很多感觸︰「沒人說有興趣入行。人各有志，我希望她們找到自己的理想，不要常常跟住我。」

張婉婷難忘有位年輕人曾在電影優先場上分享觀後感︰「他說過去10年很孤單，面對那麼多社會變遷，覺得很沮喪，但看完電影後發現原來這個年代的年輕人要面對同樣的事，自己並不孤單，心靈得到撫平。當初我沒想過，但如果令到年輕人心靈得到撫平，我很欣慰。」羅啟銳去年中逝世，張婉婷坦言男友離去令她沮喪︰「幸好有這部紀錄片﹗我為免自己跌入黑洞，在黑洞旁邊建了一個花園仔，我就躲在花園栽種灌溉，即是做影後談及訪問，能盡幾多力便幾多力，讓我沒有太多空閒時間胡思亂想。」

（即時娛樂）