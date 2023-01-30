AK憶跟愛貓相處20年點滴 把「花花」當家人：謝謝你出現 (16:55)

MIRROR副隊長江𤒹生（AK）所養的愛貓「花花」昨天（29日）「畢業了」，AK今天（30日）在社交網貼相並撰長文悼念「花花」，他感謝「花花」20年的陪伴，成為江家第一隻貓，他憶述：「轉眼間20年，這幾天一直回想這20年的點滴，你見證住我們成長，升中學唔見咗張志願表，陪我一齊喺屋企搵，第一次拍拖﹑失戀﹑考試考得唔好，雖然我無乜邊次係好，踢學界，贏波好輸波好，唱sing con唱到一pat屎俾人笑，會考，去到讀完書開始追夢，每一次比賽，面試嘅失敗，直至造星到現在，這20年的高低﹐好感謝你一直陪住我渡過，所有開心同唔開心嘅回憶都有你喺度。」

AK讚「花花」有時雖呷醋，但絕不爭寵：「之後屋企都嚟多咗幾隻貓，我知你有時會呷醋，但你從來都唔會爭寵，永遠都讓咗細佬妹先，你就係咁乖，每朝望住我哋出門，每晚等我哋收工再錫我哋，傻妹，無論我哋之後仲有有幾多隻貓都好，你永遠都係我哋最錫最愛最特別的一個，知道嗎？」

AK感恩「花花」在最後時間，沒有特別病痛，只是真的老了﹑時間夠了：「其實咁耐以嚟，你都係最少病痛，最少睇醫生，好開心你可以健康地陪住我哋20年，你真係好叻，差唔多100歲啦，本來仲諗住同你挑戰下啲乜嘢長壽貓紀錄，但依家已經好叻好叻。」

AK表示在「花花」最後這段時間，每日都回來看「花花」：「你離開前一晚，我也可以在你旁邊一起睡，我哋差唔多有10多年無咁樣一齊瞓，當晚一直看著﹑拖着你的手﹑感受你嘅溫度，陪你到最後，我哋真係好唔捨得你﹑好唔捨得，我知你會一直看顧住我哋。你放心，我哋三兄弟依家都長大啦，會好好照顧屋企，照顧爸媽，我會好好努力做應承你嘅嘢，你依家去搵細佬玩啦﹗我哋遲啲再見。」

AK感謝「花花」教懂他如何去愛：「人嘅世界有好多事情，但寵物嘅世界永遠只有得你，我一直把你當成家人的存在，人成日都以為仲有大把時間，其實生命就是減數，我會好好記住我同你嘅回憶，謝謝你的出現，完整了我的心靈拼圖，現在你離開，拼圖的缺口會一直存在，但我會學習同佢共存，期待一日再同你相遇，一齊再完成呢一塊拼圖，我哋永遠都愛你﹗再見 妹。」

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（即時娛樂）