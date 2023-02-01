龔嘉欣否認跟日籍甜品師拍拖 不排除發展機會：知道大家緊張我 (19:07)

龔嘉欣日前被指帶男友到好姊妹陳凱琳家中拜年泄「蜜」，有指二人經陳凱琳介紹認識，拍拖兩年，並發展至同居階段。龔嘉欣戀情「公開」後，新歡隨即被網民起底，指他是日籍甜品師松岡哲也（Tetsuya Matsuoka），有傳松岡哲也偏愛跟圈中人拍拖，與龔嘉欣撻着前，被指2018年曾與蔣家旻拍拖，不過蔣家旻表示沒有跟對方拍過拖，只是在香港認識的日本朋友。

龔嘉欣回覆《明報》時否認戀聞，她說：「不是（拍拖），不是，但很開心，收到好多祝福的信息，知道大家很緊張我，很感動，但真的不是，大家可以先把祝福留住，到我結婚時再祝福。」

問到與松岡哲也的關係？龔嘉欣表示大家是工作上拍檔，因他們的家人都不在身邊，趁新年好友陳凱琳便叫他們到她的家拜年，吃了美味賀年糕點和薑醋，又跟小朋友玩，度過開心下午。

問到緋聞男友可有因報道而不開心？龔嘉欣笑指對方看不懂中文，亦跟對方解釋事件：「他終於感受到香港傳媒和網民的威力。我都覺得有點不好意思，打擾到別人的生活。」不過龔嘉欣未有封後門，不排除有發展機會，她笑說：「既然大家睇好，我覺得可以了解一下。」

至於會否覺得Grace間接令事件曝光？龔嘉欣表示不會，她說：「Grace分享這條片前有問過我，她想分享由初一至初七，每天有很多好朋友去探她和探BB，於是剪輯成片段，我說沒問題，他（緋聞男友）是你邀請的朋友，片中也有其他圈外朋友上鏡，我跟她說不用擔心。」

（即時娛樂）