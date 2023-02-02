陳蕾默認擔任Ianson拉闊騷嘉賓 Jay錄《造星V》27小時：做完謝晒 (18:02)

馮允謙（Jay）、陳蕾、林愷鈴、台灣歌手周興哲，今天（2日）到金鐘出席品牌活動。Jay剛從加拿大返港，他表示陪家人過年非常開心，但只是逗留6天，回來後忙於為3月底舉行的3場紅館個唱做準備，他說：「早前為張天賦紅館騷做嘉賓，聽到他為演唱出體力透支，我都要汲取經驗，要安排好紅館騷歌舞、操練身形，希望可以再加場。」

Jay最近還要兼顧《全民造星V》導師任務，大爆同為導師的陳健安和陳蕾出茅招搶走學員，他笑說：「不緊要啦，我組學員也很有才華，能跳能唱，有日為節目錄影了27小時，做完謝晒！」

陳蕾被爆在《造星V》出術搶學員，她笑認：「真的不好意思，4個導師入面，我和陳健安一組，撳燈搶人不夠快，所以出旁門左道，撩Jay和韋羅莎傾偈講星座，為了節目效果，非常自己，用非常手段，我對班學員好有信心，最紅的學員在我手上，他們能彈能唱，好有潛質直接出道。」

陳蕾表示農曆年期間，沒有太多玩樂時間，除了拍《造星V》節目，也要做演出做足準備。有報道指陳蕾將為MIRROR成員「Ianson」：江𤒹生（AK）和陳卓賢（Ian）拉闊演唱會任嘉賓，她笑言：「好難守秘密，等大會公布啦！不過我最近都有留意AK和Ian，AK有日式熱血和動漫主題，Ian去年的創作好易入腦，相信演唱他們的作品好易記，我會好好準備自己，希望吸引更多人聽我唱歌。」

林愷鈴表示忙拍劇集《冰上火花》，她形容忙得充實且開心，一班合作的演員好動、活潑，令片場充滿笑聲，不過她經歷到捱通宵拍攝和撞瘀腳滋味。

問到媽媽龔慈恩有沒有為她心痛？她大爆媽媽飛赴墨西哥旅遊1個月，她撒嬌說：「她說我拍劇到4月拍得太久，等不及，要自己去旅行，她玩得好開心，好衰呀，還經常拍片分享飲食、玩樂情况。我扭她買手信給我，遲些拍完劇，我都要去玩。」

（即時娛樂）