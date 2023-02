雜錦韓星香港騷 Got7成員有謙勁舞掀高潮 (14:54)

next

韓國主打Hip Hop及饒舌歌手的唱片公司AOMG,今年初帶領旗下歌手展開世界巡迴演唱會《Follow the Movement》,前晚來港假九龍灣國際展易中心Star Hall舉行香港站演出,陣容包括Simon Dominic、Loco、Gray、Leehi及Got7成員有謙等,特別嘉賓是Woo。

演唱會晚上7時開始,先由Woo以《R.I.P.》暖場,並帶來《Pop It》、《Devil》及《Me》等多首歌曲為個唱揭開序幕。接着全晚唯一女將Leehi登場,大唱冧歌《Only》,還獻唱了《Breathe》及《Rose》等作品。之後輪到Loco唱《MBTI》、《Don't》及《Somebody!》等人氣歌曲,他還透露在港品嘗了北京填鴨;獻唱《No Manners》時又脫掉上衣,並拿起水樽向台下灑水。緊接出場的Gray獻唱人氣歌曲《TMI》、《Make Love》及《Late Night》等,其間表示,「我有些東西show給大家睇」,當粉絲以為他要除衫騷肌之際,卻用廣東話稱粉絲「勁癲」。

Got7成員有謙一口氣又唱又跳《Take You Down》、《All Your Fault》及《Love The Way》等歌曲,將現場氣氛推至高峰。壓軸出場的Simon Dominic演唱《Room Type》、《POSE!》及《ya ain't gang》等。最後一眾歌手跟全場粉絲大合照留念,結束近3.5小時演出。

(即時娛樂)