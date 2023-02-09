金像獎2023｜柳應廷呂爵安爭最佳新演員 姜濤入圍最佳原創電影歌曲 (15:54)

周漢寧和影后張艾嘉在《燈火闌珊》有不少對手戲。（資料圖片）

姜濤無緣角逐最佳新演員，僅憑《阿媽》主題曲《風雨不改》入圍最佳原創電影歌曲；呂爵安有兩片入圍，跟林諾﹑周漢寧和Jer爭最佳新演員。（資料圖片）

「第41屆香港電影金像獎」今天（9日）公布入圍名單，最佳新演員方面，今年清一色全男班爭獎。

MIRROR兩位成員柳應廷（Jer）和呂爵安（Edan）入圍，Jer憑《阿媽有咗第二個》角逐，Edan則連中兩元，憑《過時‧過節》及《闔家辣》入圍，反而姜濤未能憑《阿媽》爭新演員獎，但憑《阿媽》主題曲《風雨不改》入圍最佳原創電影歌曲。另外有份角逐最佳新演員包括《燈火闌珊》周漢寧和《白日青春》的林諾。

最佳新演員入圍名單：

1.林諾（白日青春）

2.柳應廷（阿媽有咗第二個）

3.呂爵安（過時‧過節）

4.周漢寧（燈火闌珊）

5.呂爵安（闔家辣）

最佳原創電影歌曲入圍名單：

1.活誰的命（正義迴廊）

作曲：馮之行、黃力勤 填詞：冬誠𤍤 主唱：洪嘉豪

2.明日之明日（明日戰記）

作曲：陳光榮 填詞：Oscar 主唱：ANSONBEAN、Winka@Collar

3.風雨不改（阿媽有咗第二個）

作曲：黃艾倫、翁瑋盈 填詞：陳詠謙 主唱：姜濤

4.我這樣活了一天（流水落花）

作曲：永夏 填詞：林若寧 主唱：鄭秀文

5.狠愛狠愛你（飯戲攻心）

作曲及主唱：王菀之 填詞：陳詠燊

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（即時娛樂）