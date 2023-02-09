Marf現身首爾時尚活動 恨跟朴寶劍合作：佢跳舞好得意 (22:33)

女團COLLAR各成員工作浪接浪，繼Day許軼與Candy王家晴，日前飛抵首爾拍旅遊節目後，Marf邱彥筒最近亦獲時尚品牌邀請，慶祝品牌在首爾首間旗艦店開幕活動。

昨晚Marf與吳家忻到韓國東大門設計廣場出席派對活動，同場還有韓國藝人李敏鎬、宋慧喬、安俞真、金多美及Zico等，身為韓劇迷的Marf表示，未出發先興奮，笑言此行感覺夢幻。

首次出埠參與時尚品牌活動的Marf透露，出發前一晚興奮得徹夜難眠：「好緊張，好驚帶漏嘢！實在太驚喜，始終第一次出埠出席這類活動，好感恩所有嘢安排好齊全，團隊亦對我照顧周到。」雖然行程短暫，但Marf能夠到外地出席活動，跟不同背景、不同單位的人溝通，絕對擴闊眼界，Marf透露為了今次旅程，事前做足準備，重溫過往曾經有興趣的韓文。

此行最叫Marf感興奮，莫過於跟一眾韓國藝人同場，曾是韓劇迷的她大叫感覺夢幻，Marf表示：「以前好鍾意睇韓劇，呢一兩年少睇咗，不過現場韓國演員演嘅作品，我都有追過；能夠見到佢哋，感覺好特別，因為韓劇對於我同好多人嚟講，都係好夢幻世界，能親眼見到佢哋，感覺好似好唔真實咁，但同時又真實得好緊要。」

Marf表示最希望跟朴寶劍合作，她說：「留意咗佢好耐，由佢做模特兒工作、唱歌演出、跳舞演出、劇集，全部都有睇，以前我好鍾意佢，知道佢工作態度好有禮貌，好有風度、專業，好值得學習，希望首先可以同佢拍戲，然後同佢一齊影相，跟住再同佢一齊唱歌跳舞，雖然跳舞唔係佢主線，但佢跳舞係好得意。」

提到隊友Day和Candy亦身在韓國工作，問到Marf可有抽時間探望對方？Marf透露今次行程中，她有爭取時間品嘗韓國美食，亦有去探班與Day、Candy見面，Marf透露：「難得大家出埠，都喺同一個地方，要睇下佢哋過成點，尤其特別擔心Candy，佢第一次自己出埠，所以探佢哋，一齊食消夜。」

（即時娛樂）