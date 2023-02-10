余迪偉為前度不堪歧視壓力離世耿耿於懷 公開發聲為阻同類事件再發生 (20:20)

艾粒一連4場《Part2 ! 王鳳女士 XYZ 銀河道士大匯演》昨晚開鑼，其間熒幕播出余迪偉浸溫泉的照片，配有「迪偉同你浸溫泉」字句，惹來余迪偉不滿，公開炮轟當奴和少爺占擅取其社交平台照片擺上舞台，對他性取向歧視及職場欺凌。當奴及少爺占今日在社交平台發文，公開向余迪偉道歉，並表示會更改餘下場次節目內容，承諾以此為鑑，日後會更加小心顧及所有人感受。

余迪偉今日在商台見傳媒，表示公司已介入事件並作出調停，他亦接受艾粒道歉，希望事件告一段落，並強調發聲為阻止同類事情再發生。他表示昨晚收到有睇騷的朋友傳來的照片，才知道自己擺放在社交網的浸溫泉照被艾粒擺上舞台。余迪偉說︰「未經我同意，我亦不知道有這個表演，覺得過分了﹗那麼多年了，夠了！我身邊很多朋友受到職場欺凌、性別與身分認同欺凌。我2018年開騷時也談及過自己的經歷，我的同性前度在職場被人玩，因承受不了歧視壓力，租屋燒炭自殺死了。多年後，我對此仍耿耿於懷。雖然我平日在電台節目中談笑風生，為人無所謂及光明磊落，但為今次事件而嬲，不止要為自己發聲，亦要為一眾受到任何歧視的人發聲﹗」

他表示發文表達不滿後已立即收到艾粒的道歉訊息，兩人答應刪除該表演環節及在社交平台公開道歉。被問到可要求少爺占與當奴再當面道歉時，余迪偉說︰「或者之後吧，他們正開騷，不要搞他們。我想他們會（當面道歉），但我不會特別要求，已感到他們的道歉很真誠。有人問我會否原諒他們，當然會，始終一齊共事。嬲會完，但歧視不會完，所以我想藉發文告訴大家，希望不再有下次。」

余迪偉嘆已成為艾粒取笑的對象10年以上，像之前參與903籃球賽時被兩位壯男捧住出場射籃球，艾粒指他觸摸過的籃球污穢，叫其他人不要掂。余迪偉稱不少粉絲戥他不值，甚至有人寫信去商台、平機會代他申訴。被問到可怕得罪身為商台高層的艾粒會無運行時，他說︰「都要面對。很多走出來講平權的人或者之後有不幸，不知道，你說我勇敢、要發聲也好，我覺得有必要做。公司好好，很支持我，都覺得他們玩大了，叫我原諒他們。我不會因今次事件而心存芥蒂，如他們視我為朋友，歡迎大家繼續交往。」

談到遇過最難堪的事，余迪偉說︰「有次有位女同事帶小孩返公司，她丈夫卻對兒子說︰『不要跟這個哥哥玩，他玩的跟我們不同，他玩後面的。』我當時沒發脾氣，沉着氣向孩子說︰『小心成長，我希望你得到幸福，在這樣的父母之下。』」

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（即時娛樂）