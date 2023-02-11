陳國邦自爆遭10歲女兒嫌煩 羅敏莊讚老公結婚13年仍做窩心事 (18:40)

陳國邦去年7月帶着羅敏莊和女兒陳禛移居泰國，9月時獨自回港工作，至年廿九電影煞科才趕回泰國和妻女過年。兩人近日接受港台《舊日的足跡》越洋電話訪問，阿邦開心表示︰「我和太太3個月沒見面﹗我們選擇移居泰國主要是貪方便，由香港的家到泰國的家只需6小時。泰國的農曆年氣氛濃厚，我們也按傳統預備利市，只是要考慮入泰幣還是港幣，但其實沒有太多機會派出，反而因為很多朋友到泰國旅遊，囡囡收到很多利市。」阿邦表示10歲女兒再見爸爸沒欣喜若狂︰「她嫌我煩，道理多又黐身。我對她說，不喜歡爸爸無所謂，爸爸好鍾意她﹗」

羅敏莊笑指女兒可能進入了尷尬期，有少許反叛和喜歡獨處。與阿邦結婚13年，她讚丈夫仍會做些很窩心的事。羅敏莊說︰「他這次回來沒有買賀年物品，不過我想買一支香水，這邊的進口貨很貴，我請他去機場免稅店看看價錢，太貴便不要買，結果他買了，還說難得見到老婆，不可空手回來。而我也早已把雪櫃塞滿了他喜歡的凍咖啡和凍奶茶。」阿邦聞言搶着說：「老婆真醒目，用咖啡奶茶換了一支名貴香水！」

被問及兩人長期分隔兩地可有感到孤單，羅敏莊說沒有︰「我一向獨立，而且在這邊有囡囡陪，他在香港有工人姐姐陪，哈哈哈﹗」阿邦答道：「在最初的3個月，我覺得老婆有不習慣，她間中會問：『你咁耐都未返嚟？幾時可以返嚟呀？』其實兩個人分開太久會掛念對方，變得沒有動力，連飲食的口味都會變淡。這幾個月我只吃凍肉和烚菜。」阿邦感恩娶了一位賢內助，坦言除了演戲之外，所有事都由太太安排，盛讚對方「入得廚房，出得廳堂」。

阿邦1989年演藝學院畢業後，憑參與的首套電影《壯志雄心》入圍金馬獎「最佳男配角」，1994年亦憑第2套電影《飛虎雄心》入圍香港電影金像獎，惜兩次也與獎項擦身而過。他回想年輕時的高山低谷時說︰「這證明我的實力得到認同，我以為自己是一匹千里馬，誰知兩次都落敗。這在年輕時是一個好特別的衝擊，由光明去到黑暗，由希望去到失望，人生歷程對於自己演戲和教學也有幫助。到目前為止，我的最高理想仍是第一男主角，但心情已經改變很多，識得反思是否一定要得獎才會繼續走下去？演技是一門學問，與其追究欠缺什麼，倒不如回復初心繼續鑽研。」

羅敏莊談到自己的歌唱事業時說：「老公的分析能力比我強，我一直崇拜他，敬佩他。他的性格是一切順其自然，不喜歡社交應酬，而我也像他一樣繼續學習，之前更去了學唱歌。我當然希望自己能大紅大紫，但到了今天，我所擁有的，我已經好滿意。雖然人在泰國，如有人喜歡聽我唱歌，請我去唱，我一定會繼續唱。其實我並沒有離開香港，也很掛念香港的親人和美食，只是現在全職照顧囡囡。她長大後，我便會回港四圍走。我也有留意香港的新聞，知道最近推出的『Hello Hong Kong』送出50萬張機票。我在外地，一定會去抽獎啊！」

內斂的阿邦與熱情的羅敏莊非常合拍。阿邦趁情人節將至，特別透過節目放閃。「如果要用好紅或者主角，甚至獎項去換取我現在所得到的太太、我的女兒，我不會願意去換。今時今日，我們一起走了20多個年頭，我要多謝羅敏莊，多謝我老婆，多謝她的所有Everything！I love you！我不只說話，還有行動啊！」他邊說邊惜了太太一啖。

（即時娛樂）