給十九歲的我｜李慧詩發文炮轟後首現身 拒接受傳媒訪問 (20:00)

「牛下女車神」李慧詩早前在社交平台發文，為自己「被通知」成為張婉婷執導的紀錄片《給十九歲的我》一部分，感到不受尊重，氣在心頭。《給》片監製黃慧之後表示當時經由校方事前直接申請，攝影隊獲日本主辦單位發出「Press Pass」和特許背心入場拍攝。她稱據攝影隊透露，是由時任港隊領隊、香港單車聯會（現稱中國香港單車總會）「前名譽秘書長」陳仲雨邀請李慧詩受訪。而中國香港單車總會則表示無關於電影事件的詳細資料。李慧詩自事件後今日首次出席公開活動，她透過大會工作人員表示不接受傳媒訪問，只除下口罩拍照。她在台上與學生玩遊戲時很投入，合照時又臉帶笑容。

出席同一活動的還有鍾柔美、張馳豪。張馳豪表示求學時最愛打籃球，惟入行後甚少時間打波。曾是校隊代表的他否認是校內風頭躉，沒留意自己是否受女同學歡迎。鍾柔美透露學校將舉行陸運會，由於這是其中學生涯最後一次陸運會，因此會參加短跑、標槍等賽事。談到身在新西蘭讀書的姚焯菲在社交網分享生活片段時，被發現宿舍中擺有After Class及張馳豪等友人的合照，張馳豪說︰「我知道她最近身體不適，不用太想念我﹗去到新地方要重新適應，對年輕女孩子來說不容易，希望她早日回來。」鍾柔美指姚焯菲剛開學有很多事要處理，因此未敢打擾她。鍾柔美說︰「未知她何時回來，等公司安排一起錄新團歌。」

（即時娛樂）