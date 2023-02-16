陰目偵信｜ERROR首部擔正電影 何啟華被兄弟狂窒 (20:55)

男團ERROR首套擔正電影《陰目偵信》，今天（16日）在景賢里舉行開鏡禮。4位成員何啟華（Dee）、郭嘉駿（193）、吳保錡（保錡）、梁業（肥仔），聯同周家怡、譚旻萱（Mandy）及郭思等出席，電影公司老闆楊受成亦到場支持。

ERROR受訪時，阿Dee被3位兄弟搞笑狂窒，他有份參演的《毒舌大狀》票房破9000萬，保錡指對方就快成為1億票房男配角，今次《陰》片至少都要孭一半4500萬，他們各100萬票房就夠，還提出若票房達4500萬，慶功時會夾住阿Dee除褲：「今次不只褲，還有衫連底褲。」

問到其餘3位兄弟會否一起除？193說他們只是配角，阿Dee才是主角，所以他們不用，最多負責伴舞。肥仔笑說相比阿Dee在影壇打滾十幾廿年，他們只是初哥。保錡還說如果沒有阿Dee在，他們真的搞不掂。阿Dee即回敬3人說：「他們3個都是未來的最佳新演員。」

阿Dee強調4人都是男主角，大家拍攝時4個都有大頭，每人都3個角度。193笑說：「那些大頭只是安撫我們。」他又好奇阿Dee如果獲金像獎會否除褲？阿Dee坦言經過上次找數教訓，決定不會再作任何回應，但如果票房過億的話，他會在不同時段除3位兄弟的褲。

笑問阿Dee有望榮升1億男配角，可有帶挈ERROR加片酬？保錡指：「商業世界很均真。」193接著說：「如果片酬100元，阿Dee分50，剩番50就是我們3個平分。」保錡再說：「有無聽過結拜時，愛黃金還是愛兄弟，一定是愛兄弟， 愛黃金就虛偽了。」

（即時娛樂）