張國榮逝世20周年 環球於會展舉行紀念音樂會鬧雙胞 (22:00)

張國榮（哥哥）逝世20周年，哥哥生前經理人陳淑芬於4月1日在紅館舉行《繼續寵愛•二十年•音樂會》，今日舉行招待會公布詳情並透露連串的紀念活動。《繼續寵愛．二十年》紀念活動的所有收益，在扣取開支後，將捐贈予「好聲（慈善機構編號91/14582）」，支援「哥迷芬享友營飯」的工作。哥哥的紀念音樂會鬧雙胞，當日除了紅館的紀念音樂會，環球唱片亦同日在會展舉行音樂會，不設公開售票。

據稱環球舉辦的紀念張國榮音樂會，參與歌手包括黎明、許志安與陳慧琳等。環球將推出向張國榮致敬大碟《REMEMBERING LESLIE》集新生代歌手重唱哥哥的經典歌曲，包括盧瀚霆唱《偷情》、任暟晴唱《怪你過份美麗》、曾比特唱《有誰共鳴》，還有男團 ERROR、炎明熹、女團XiX、王丹妮、P1X3L與陳葦璇等也有份參與。有關歌曲會陸續推出，有傳壓軸登場是姜濤。預料這班新生代歌手也會參與紀念演唱會演出。

環球暫未公布有關演唱會安排，對於兩個張國榮紀念演唱會打對台，問及《繼續寵愛•二十年•音樂會》總監蕭潮順會否爭表演嘉賓？蕭潮順回應《明報》，表示兩個音樂會性質完全不一樣，不用爭嘉賓。他說：「紅館的音樂會就像一班哥哥的好友，我哋十年一聚，一班家人及歌迷聚在一起紀念哥哥。未公布演出名單，因為我哋唔係以嘉賓知名度來吸引人買票入埸，又怎會爭表演嘉賓。」

（即時娛樂）