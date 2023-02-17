呂爵安再踏紅館任嘉賓 「媽咪」梁詠琪緊張「阿仔」終身大事 (23:31)

梁詠琪（Gigi）一連三場紅館《時間遇上我們演唱會》昨晚首場演出，獲老公Sergio和女兒Sofia、許冠傑與太太、蔡卓妍、許茹芸、關心妍等來捧場。曾與Gigi合演賀歲片《闔家辣》的MIRROR成員呂爵安（Edan）擔任嘉賓，是Edan自MIRROR去年紅館演唱會發生嚴重事故後首踏紅館。Edan一身黑衫現身，全場報以歡呼聲及掌聲，他與穿白裙的Gigi合唱《Loverse》，Gigi以「我個仔呀」向觀眾介紹Edan，Edan說：「Hello媽咪，我很開心，媽咪開紅館演唱會，恭喜。」Gigi指他們以母子相稱因之前合演《闔家辣》，片中她飾演Edan媽咪，其實似她家姐多一點。Edan認同，說：「得知後都擔心Gigi不似我媽咪。」Gigi笑言：「作為Edan媽咪，最緊張兒子的終身大事，知你有很多選擇，我幫你揀個。」Edan口窒窒不知Gigi說什麼，Gigi解釋是講他人生第一個紅館演唱會，問：「幾時先？」Edan回想當初拍《闔家辣》，指因為是他第一部演出電影，又與那麼多前輩合演超緊張，但這個漂亮姐姐Gigi很友善，主動與他說話。Gigi笑言：「梗係主動，你咁靚仔。」接着再合唱《高妹》，Edan對著Gigi說：「你咁高，好彩我有秘密武器。」Edan然後拖實她行到台兩邊和觀眾招呼。

好姊妹李心潔、楊采妮與許如芸，還有劉德華、謝霆鋒、成龍、郭富城、古巨基與張敬軒等送上花籃賀Gigi演出成功。

（即時娛樂）