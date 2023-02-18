杜琪峯發表「支持電影代發聲」論 被指疑言論不當 「杜琪峰bot」帳號被封 (13:12)

如搜尋「杜琪峰bot」微博，網頁會顯示「該帳號因被投訴違反《微博社區公約》的相關規定，現已無法查看」字句，畫面數秒後自動轉到微博首頁。（網上圖片）

香港導演杜琪峯（杜Sir）日前以主競賽單元評審身分出席第73屆柏林影展，他在開幕禮前的記者會上提到當遇到極權，電影首當其衝被針對。他以廣東話發言，原說「我覺得香港」及後改稱「全球爭取自由嘅國家同人民都要支持電影，因為佢會代你發聲」。杜Sir的言論引來熱議，昨天（17日）有內地網民發覺轉發杜琪峯消息及言論的「杜琪峰bot」微博帳號突然被封。

騰訊網等內地傳媒報道「杜琪峯疑似涼涼！柏林電影節發表不當言論惹爭議，微博帳號被炸」，又指「杜琪峯發表不當言論！離封殺不遠了，9部電影恐難上映」。微博帳號「杜琪峰bot」內容被清空，其後更消失不見。如搜尋「杜琪峰bot」微博，網頁會顯示「該帳號因被投訴違反《微博社區公約》的相關規定，現已無法查看」字句，畫面數秒後自動轉到微博首頁。報道指杜Sir還有9部擔任導演、監製的作品未上映，包括《大時代》、《三命》、《花街淚》、《命案》、《捂著眼睛看紅光》、《天掎與師》及《在清朝》，林家棟、楊樂文（Lokman）、惠英紅等均在這些電影的主演之列。

杜Sir日前在柏林影展的開幕禮前記者會上被問到看過哪些電影最印象深刻時，自言說廣東話較容易回答問題，並由身旁的傳譯員以英語複述。他表示現在的電影質素下降，全球皆然，電影世界好像漸漸消失，不再如從前。杜Sir說︰「我希望呢樣嘢只係暫時，可能我講嘢好大膽，但呢樣係我真心嘅說話。」他及後被問到電影為何如此重要時說︰「電影永遠在前鋒位置，如果有極權時，人民失去自由時，電影通常首當其衝，好多地方都會係咁，一定係停咗你嘅文化。電影文化係直接入觀眾入面，所以獨裁者通常對付嘅，一定係電影。我覺得香港......No, sorry...... 我覺得全球爭取自由嘅國家同人民，都要支持電影，因為佢會代你發聲。」

（即時娛樂）