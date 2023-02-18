張敬軒讚梁詠琪長髮Look靚過王祖賢 太高令身旁男士失自信 (14:51)

梁詠琪（Gigi）昨晚在紅館舉行首場《時間遇上我們演唱會》，以一曲《花火》揭開序幕。除了MIRROR成員呂爵安（Edan），她又請來好友張敬軒（軒仔）擔任嘉賓。軒仔表示上次跟Gigi見面，是她擔任其演唱會嘉賓，之後又自嘲生得矮，站在Gigi身旁，比她矮半個頭。軒仔說︰「任何正常身高的男仔，站在她身邊也沒自信。」

軒仔透露早於1997年讀中五時已很喜歡看Gigi演出的電影《初戀無限Touch》，又問Gigi為何自電影《賭神3之少年賭神》後便沒再留長髮。Gigi說︰「你很似我老公，常問我可否留長頭髮。我答應他有生之年留一次，我也為你留一次。」軒仔希望Gigi下次再做其演唱會嘉賓時會有一頭長髮。軒仔在台上不斷讚Gigi，讚她凍齡，長髮時的樣子靚過王祖賢。Gigi叫他別再為自己笠高帽，兩人隨後拖手合唱《櫻花樹下》。

演唱會尾聲，Gigi表示人生來到這個階段，要多謝很多人，指家人在這10年來改變了她很多，令她變得愈來愈自在，心靈愈來愈強大。Gigi透露籌備個唱期間曾懷疑自己，西班牙籍丈夫Sergio鼓勵她要相信過程，是好是壞，最重要是盡了最大努力。她說︰「我人生已過了一半，過程中帶給我很多智慧、經歷和愛。跟每個人遇上，無論好與壞，都是值得的。」

除了丈夫Sergio及女兒Sofia，昨晚捧場的圈中人有許冠傑、蔡卓妍、許茹芸、關心妍等。李心潔、楊采妮、劉德華、謝霆鋒、成龍、郭富城和古巨基等則送上花籃。

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（即時娛樂）