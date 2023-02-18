陳恩碩 譚偉權舞台新搞作 邊欣賞音樂劇邊歎美食 (22:58)

（左圖）《我們的青春日誌》高立仁的角色，伸展到另一個舞台劇《Ko’s Coffee的最後1小時》。（大會提供 /明報製圖）

資深舞台藝術工作者「Gary哥哥」譚偉權出道逾35年，他跟現年25歲，香港首個本土原創長壽音樂劇《我們的青春日誌》的作曲、作詞、編劇、導演及監製的陳恩碩（Tom）有新搞作。兩代舞台發燒友惺惺相惜，繼《我們的青春日誌》合作外，合力炮製《我們的青春日誌》中重要角色高立仁（譚偉權飾）的外傳《Ko’s Coffee的最後1小時》，並以在香港難得一見的Cabaret形式，於Ko’s Coffee實體店上演。

故事承接音樂劇《我們的青春日誌》中的劇情，立仁老闆要移民了，經營多年的Ko’s Coffee將會交由初戀情人嚴校長接手，並易名為Yim’s Coffee。在交接前的最後1小時，立仁老闆邀請各方好友聚首一堂，透過多首由現場樂隊伴奏的廣東話流行曲，細訴自己一生，與此同時，出席人士更可以率先試食Yim’s Coffee的Tasting Menu，在悠揚樂韻的陪伴下，細味人生的甜酸苦辣。預售開賣半天，所有場次火速爆滿，加開至6場演出，亦旋即售罄。現徇眾要求加開最後4場，由即日至3月14日逢星期一及二晚上演。

譚偉權形容跟陳恩碩是忘年之交，讚賞對方是個坐言起行的藝術工作者，對創作充滿熱情，跟他喜歡不斷增進自己、嘗試及探討新事物的性格不謀而合，而《Ko’s Coffee 的最後1小時》就是在這種對創作的熱枕及激情中順利誕生，希望歡觀眾喜歡。

陳恩碩感謝譚偉權願意陪他一起癲，創作全新的作品《Ko’s Coffee的最後1小時》。這個一人Show由Gary哥哥獨擔大旗，演出多首橫跨80年代至現代、膾炙人口的廣東話流行曲，從而演繹高立仁的一生，當中定有能引發大家共鳴的地方。

《Ko’s Coffee的最後1小時》吧枱門票：$650、圓枱門票：$780，每份晚餐包含五道菜式及兩杯飲品，每張圓枱會容納2至4位觀眾，隨門票附送價值$588的限量版紅酒一支。

（即時娛樂）