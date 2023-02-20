鄭秀文任梁詠琪個唱尾場嘉賓 趁機宣傳7月演唱會 Gigi：一齊包一場 (12:59)

鄭秀文和梁詠琪合唱《蕩失》和《我們都是這樣長大的》。（林祖傑攝）

穿上斗零踭的Gigi、與腳踏厚底鞋的Sammi手拖手合唱，由於她們「舉步維艱」，Sammi邊行邊說：「我哋互相扶持！」姊妹情深。（林祖傑攝）

梁詠琪（Gigi）一連三場《梁詠琪《時間遇上我們》演唱會》，昨晚（19日）舉行尾場，老公Sergio和女兒Sofia連續3晚到場打氣，還吸引一班圈中人捧場，包括周秀娜、王大陸、郭偉亮和葉佩雯、郭啓華、何嘉莉、泳兒、鄭融、蘇玉華、湯怡與麥秋成夫婦及麗英@小薯茄等。

天后鄭秀文（Sammi）擔任終極壓軸嘉賓，Sammi於Gigi獻唱《蕩失》時中途升上台合唱，台下全場歡呼聲不絕！2人唱完後即攬攬隔空Kiss，Sammi透露今次特意預備火紅蝴蝶裙襯托Gigi的一身白色造型，各具美態，因為在Sammi眼中，Gigi就像蝴蝶一樣，於不同人生旅程上不斷脫變，不論在少女時代的《百份百感覺》，到今天成為一位媽媽，將不同時間的自己，呈現給最愛惜的歌迷。

Gigi亦禮尚往來，讚Sammi演戲或唱歌相當認真，不斷力求進步，她說：「Sammi係我入行嘅一個朋輩歌手，嗰時已經成日聽Sammi好多歌，我今（昨）日終於可以講番呢句嘢喇。」引得台下觀眾大笑！Sammi還趁機宣傳她7月在紅館的演唱會：「嚟睇啊！嚟睇啊！」Gigi笑說：「7月，好啊，我哋一齊包咗一場，祝你演唱會順利。可以同Sammi每一次係台上演出都係一種榮幸，一種光榮嚟。」

接著，穿上斗零踭的Gigi、與腳踏厚底鞋的Sammi，手拖手行到台邊合唱《我們都是這樣長大的》，由於彼此都「舉步維艱」，Sammi邊行邊說：「我哋互相扶持！」姊妹情深。

當個唱接近尾聲時，Gigi在安歌環節獻唱《灰姑娘》、《B面第一首》、 《同班同學》、《身不由己》等，現場觀眾大合唱，儼如置身巨形K房；當Gigi獻唱最後一首歌《愛自己》時，全場歌迷還一同接著唱「會更懂得愛著你」，場面感人！

Gigi落台後，觀眾不捨離開，高舉寫上「只要你想唱 我哋就會撐」的應援手幅，Encore聲此起彼落，最後Gigi再次走上舞台說：「最唔捨得嗰個...其實係我」，全場歌迷歡呼回應。

Gigi再一口氣唱出《短髮》、《嫌棄》及徇眾要求的《膽小鬼》，還跟現場觀眾大合照，紀念這個重要時刻。二度安歌完畢，觀眾依然拒絕離場，Gigi被粉絲們打動，結果她第3度上台Encore唱出《高妹》，為3場演唱會完美落幕。

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（即時娛樂）