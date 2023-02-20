梁文禮開咪向梁詠琪道歉 稱好支持Gigi：我係向佢示愛 (14:48)

梁文禮表示一直很支持Gigi，又很喜歡她的歌曲。（林祖傑攝/Ig圖片）

商台DJ梁文禮被踢爆在私人facebook留言狠批梁詠琪（Gigi）演唱會，但在其公開的Instagram限時動態則勁讚Gigi好靚，被網民斥他是「雙面人」﹑「人前人後兩個樣」，引起公關災難。

今天（20日）如常返商台開咪主持《叱咤樂壇》，除了親自解釋事件外，他還透過Vani（雲妮）寫了段長文給Gigi道歉。

節目甫開始時，梁文禮便說：「我仲繼續坐喺直播室，首先祝Gigi演唱會成功，亦都有好多樂迷鍾意呢個演唱會，帶畀佢哋好多時間上面嘅Rundown﹑好多回憶，我同梁詠琪﹑演唱會團隊以及買飛入場嘅觀眾，講聲唔好意思﹑亦都對唔住，自己喺私人平台睇完第一晚後，好肉緊，有好多嘢...呢度應該要點樣做﹑啲歌曲上面呢度斬咗一半﹑會有少少自己意見，就係自己平台好肉緊咁樣，傳媒就話狠批梁詠琪演唱會咁樣，我都希望呢個回應，大家可以接受﹗

一個演唱會當然有唔同面向，大家點接收，當然觀眾有自己選取，我希望可以再以另一個角度，如有機會嚟緊有DVD，我再想睇一次呢個演唱會，我接收到好多樂迷信息話：『你睇唔到啲乜嘢呀？』我可能我座位角度睇唔到，希望可以再次欣賞呢個騷。

同埋我本人同梁詠琪本人冇機會聯絡到，冇佢電話或聯絡方法，我透過Vani傳咗好大段文字畀梁詠琪，希望佢可以接受我嘅道歉啦﹗我有話畀佢知，點解我咁肉緊表達我對呢個騷意見，希望佢可以消化，希望嚟緊Gigi有新歌﹑有新演唱會嚟到叱咤樂壇嚟到﹗

由佢過去4次紅館演唱會，加埋Sam（許冠傑）仲夏夜狂想曲，每張CD﹑單歌派台，我都有細心聽，某程度上我唔係作為一個Outsider﹑一個叱咤樂壇主持去狠批一個演唱會，而我都係好鍾意梁詠琪嘅歌，佢嘅歌陪住我好多生活上經歷，好多種種問題，我都好肉緊當中聽到乜嘢，所以先有咁嘅回應。」

梁文禮表示傳信息想向梁詠琪示愛：「我真係支持梁詠琪，希望佢完騷後，或者透過Vani可以一齊傾偈見面，我都冇話要同佢樹敵。佢有六呎高，佢大量應該比一般人多，希望Gigi好好放假。」

另一主持謝茜嘉問他有沒有補充，梁文禮說：「每日返到商台，𨋢口一開，有個對聯，我哋會望到，係商台座右銘：『話到口中留幾句，理從是處讓三分』，係當年何佐芝先生提醒大班（鄭經翰）凡事留有餘地，大班離開商台後，呢個對聯繼續掛喺直播室門口，我哋每日返嚟做節目又好，喺我哋生活講任何意見都好，要好好思量呢個對聯先作出下一步。」

對於梁文禮在電台開咪一事，Gigi經理人說：「Gigi剛完成演唱會，我讓她這幾天在家好好休息。事情就讓它告一段落吧！謝謝外界對演唱會的好評，整個團隊都很振奮，Gigi也在不斷力求進步，大家有目共睹。大家都放低向前行吧」告一段落吧！謝謝外界對演唱會的好評，整個團隊都很振奮，Gigi也在不斷力求進步，大家有目共睹。大家都放低向前行吧。」

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（即時娛樂）