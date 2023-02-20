梁詠琪為個唱減13磅 騷後直認唔夠喉：自問盡咗最大努力 (16:32)

梁詠琪直認不夠喉，獲觀眾睇得開心反應好作回報，自己亦很滿意。（林祖傑攝）

梁詠琪（Gigi）一連三場紅館《梁詠琪時間遇上我們演唱會》，昨晚（19日）圓滿結束。除了媽媽、老公Sergio及女兒Sofia支持，亦有王大陸與女友蔡卓宜、湯怡及老公麥秋成、郭偉亮和太太葉佩雯、周秀娜、泳兒等捧場，尾場表演嘉賓更邀得天后鄭秀文（Sammi）擔任表演嘉賓，Gigi期間險踏錯步跌倒，嚇得台下觀眾大叫。最終Gigi應觀眾要求3度安歌，更高呼：「其實最唔捨得走嘅係我！」

騷後Gigi受訪時坦言不夠喉，獲觀眾睇得開心反應好作回報，自己亦很滿意，她說：「自問盡了最大努力、對得住自己，覺得一切付出都值得。」

她在台上表示準備開騷時，曾一度懷疑人生，因不斷迫自己進步，遇上瓶頸位，懷疑自己做不到，幸獲老公簡單一句鼓勵說話"Trust the process"，令她放心很多，她說：「不過女兒問我點解在台上只多謝老公，沒有多謝她，我解釋多謝家人已包括她，有少少呷醋都是正常的，我都有少少內疚，這段時間已有1個月沒有接她放學，所以明（今）天學校見。」

Gigi透露為了以最佳身形上陣，開騷2個月前已開始身形管理，瘦了6公斤（13.2磅），重回結婚時55公斤（121磅）體重，瘦到長裙有點鬆，低胸位置不時要以手抽起，望完騷後可大吃一餐，對於險絆倒，她說：「我已經慢慢碎步行，幸好有驚無險。」

對於呂爵安（Edan）願為她MIRROR演唱會意外後，首度重踏紅館舞台，她說：「是我親自邀請他，但沒有想過這個問題，只希望和一些從沒合唱過的人合唱，對方亦一口答應。」

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（即時娛樂）