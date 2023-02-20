《命案》Lokman型爆現身柏林影展 偕林家棟行紅地氈 (17:53)

Lokman表示：「聽到導演同家棟嘅對答，聽到佢哋對電影嘅深入、著迷，都令我自己不其然覺得要再諗多好多好多。」（大會提供）

由影帝林家棟﹑MIRROR隊長Lokman（楊樂文）首度合作，伙吳廷燁、陳湛文、伍詠詩、黃文慧、古天農等合演的電影《命案》，獲邀參展今年度柏林影展特別展映單元（Berlin International Film Festival- Berlinale Special）。電影創作團隊包括監製杜琪峯、導演鄭保瑞、林家棟及Lokman，昨天（19日）出席柏林影展的世界首映。

鄭保瑞繼電影《智齒》後，以《命案》再度參選柏林影展，他說：「好開心能夠帶《命案》來柏林電影節同國際嘅觀眾見面，睇到好多記者朋友同觀眾對《命案》都好感興趣，亦對Lokman同家棟演出表示讚賞。對於這部電影來講，係非常好嘅開始，希望之後會走得更好更遠！」

同為《命案》及《智齒》男主角的林家棟，出席柏林影展紅地氈時表示：「多謝導演同電影公司，讓我能夠遠赴柏林，出席《命案》嘅國際首映禮，能夠參與其中，確實與有榮焉，衷心祝福導演再創佳績。」

Lokman繼演出《狂舞派》和《狂舞派3》後，第3度參演電影。Lokman對《命案》能入圍被譽為歐洲三大影展之一的柏林影展，感到喜出望外：「今次嚟到柏林影展，有幾樣嘢好深感受。其中喺訪問嘅時候，聽到導演同家棟嘅對答，聽到佢哋對電影嘅深入、著迷，都令我自己不其然覺得要再諗多好多好多。真心嘅，唔係擦鞋，唔係吹水！另外就係世界首映戲院，係60年代嘅建築，嗰種濃厚嘅味道，令今次影展之旅儀式感加強幾倍，最後就係喺一個幾百人嘅影院入面，睇住自己嘅演出，結局之後我打咗一個好長、好特別嘅『冷震』。知道可以參與柏林影展，係有一種驚喜開心，參與完柏林影展，係有一種幸福。」

（即時娛樂）