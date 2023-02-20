《中年好聲音》收視點24.1創新高 撼低王牌《東張》《開心速遞》 (21:34)

無綫公布上周（2月13日至19日）收視，根據CSM媒介研究及YOUBORA收視資料數據顯示，昨晚（19日）播出的《中年好聲音》，隨住競爭進入白熱化，跨平台直播收視最高24.1點（155萬觀眾），升1.6點，取得開播以來最高收視，亦登上周黃金時段收視榜首，下周日一連兩星期的《中年好聲音》會請來譚詠麟任評審，屆時各參賽者會唱出他的金曲作賽。

上周翡翠台黃金時段三線劇集收視成績不俗，《東張西望》最高收視23.5點（151萬觀眾），升0.5點；處境劇《愛‧回家之開心速遞》最高收視21.5點（139萬觀眾），升0.3點；《新四十二章》最高收視21.4點（138萬觀眾），升0.5點；《飛狐外傳》上周五播出大結局，最高收視19.2點（124萬觀眾），升1.2點。緊接播出由「旅遊達人」梁芷珮（Christy）主持的《非洲潮什麼》最高收視13.8點（89萬觀眾）；由魔術師甄澤權、馮盈盈及何依婷主持的《魔法伽利略》，最高收視12.2點（79萬觀眾）。

此外，周六晚播映由周潤發主演的電影《賭城風雲III》最高收視16.6點（107萬觀眾）。周日晚播出的清談節目《香港飯局》，最高收視14.8點（96萬觀眾）。

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（即時娛樂）