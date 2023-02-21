張家輝《贖夢》煞科 劉俊謙享受拍攝現場度橋 朱晨麗許恩怡搞怪合照搶鏡 (18:02)

張家輝執導的新作《贖夢》日前舉行煞科宴，當日劉俊謙、朱晨麗、袁富華、張松枝、李凱賢（Brian）及許恩怡（Natalie）都有出席，Natalie表現活躍，哄得現場所有人開心，更叫家輝一齊扮驚嚇樣合照，Natalie自備即影即有相機，滿場飛跟大家拍照留念。

煞科宴現場氣氛高漲，除了慰勞台前幕後外，更安排大抽獎活動，不少工作人員都抽中獎，滿載而歸。當中Natalie和朱晨麗幸運地抽中獎，最後家輝特別留下來，跟劇組不同崗位工作人員合照，其中道具組更準備道具洋娃娃給家輝簽名留念。

問張家輝有否感不捨，他直言：「煞科當日都覺得這樣就完了嗎？心裏不想太快完，大家都非常落力演出，有些演員拍完自己戲分又不願離開，想再一齊玩，整個拍攝、工作氣氛相當好。」劉俊謙說：「其實我們煞科才數天，但已經好像有一段時間沒見面，剛剛家輝哥都說見到好多劇組工作人員、開工時好污糟，今日個個都很乾淨、好靚。」

Natalie亦感不捨，她說：「因為大部分都係自己拍，好想同大家一齊拍多點戲，相信好快有機會再見，做完後製我們戲院見。」

講到現場拍攝方面，家輝指大家都有歇斯底里戲分， 將心底不為人知一面揭露，同樣有不少沉重戲分的阿謙說：「我本來都以為壓力很大，但家輝哥給予我很大信心和信任，度戲時大家都有想法，談下去發現有不同靈感，就會有新的選擇，覺得相當好玩。」

Natalie表示覺得家輝在現場提供不少建議，對她演出極大幫助，她說：「首先他演過很多戲，知道我們有什麼需要，如何幫助我們，又會在鏡頭旁邊不停幫我們，令我感到放心。」

（即時娛樂）