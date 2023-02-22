劉浩龍雙喜臨門 謝霆鋒拍片支持 為側田被嘲無品感不好意思 (21:05)

劉浩龍（師兄）雙喜臨門，宣布成立個人工作室「生意兄龍」，又推出新歌《沒人坐的梳化》，今天（22日）在記者會即場演繹新歌，擔任MV女主角的陳欣妍現身。林盛斌（Bob）與劉浩龍認識20年，兩人聯手合作成生意伙伴，Bob送贈一支「金剛棒」作禮物，寓意劉浩龍像孫悟空一樣有72變，圈中好友梁漢文、郭偉亮、謝霆鋒及蘇永康等拍片打氣支持。

台上Bob舊事重提，爆當年仍任職電台DJ，將劉浩龍和前女友鄭融的CD同放在枱上當眼位置，而後來鄭融曾簽約Bob公司旗下，感覺他們之間很有緣。

劉浩龍特別感謝Bob讓他共享公司資源，雖然沒有透露投資金額，但今年已有連串大計包出新歌、拍劇、出EP和開音樂會。Bob在圈中素有「金牌媒人」稱號，劉浩龍提議合作主持相睇節目，Bob承認自己似售貨員，經常落力推銷欲撮合。

提到劉浩龍日前邀請側田在網上頻道任節目嘉賓，期間側田疑似酒後失言，狂窒劉浩龍，被網民嘲無品。劉浩龍則說：「我好對不起這位朋友，拍片原意是想呈現我們10幾年的友誼及平日如何相處，但每人的看法都有不同。有人認為側田狂窒我，還讚我EQ高，其實我EQ零蛋，私下大家似小學生常互窒。覺得大家不用太緊張，節目中他的話其實很可愛，只是大家看不到又捉不到我們用意，想同側田講不好意思。」

（即時娛樂）