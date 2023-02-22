劉馬車不被花姐言論擊倒 稱山水有相逢 多謝羅力威鼓勵 (21:23)

網絡紅人劉馬車（劉駿軒）早前想參加ViuTV真人騷《全民造星V》，事後他在網上公開與花姐（黃慧君）的對話，哭訴被對方奚落。今天（22日）劉馬車現身九展ViuTV門口，他說如果想看他發癲、搞事或踩場，那要讓大家失望，他只想訴心聲，而這個心聲一訴，就訴了30多分鐘，矛頭直指花姐，連MIRROR和姜濤牽涉其中，他還想進入ViuTV拍照，但遭保安拒絕。

劉馬車多謝花姐當日的奚落和羞辱，令他明白娛樂圈有多黑暗及幾多潛規則，直斥ViuTV常說給機會年輕人追夢，但為追收視、為嘩眾取寵要他扮黐線，他說：「咁你哋繼續捧你哋嘅姜濤同MIRROR囉，根本唔係真正接納有心、有夢想參加節目嘅年青人。」

劉馬車多謝偶像羅力威早前私訊鼓勵他，令他感到幸福和溫暖，期間激動得眼泛淚光。劉馬車大讚對方是娛樂圈下的清泉，又為他打氣，叫他不要被人利用、牽著走，要展現自己光芒，他亦替偶像感不值，指對方純粹做音樂，很低調，所以在樂壇不能生存。

受訪時，劉馬車表示不會向通訊事務管理局投訴，也不會有下一步行動，他希望花姐知道她的說話，只會令他短暫不快，但不會打擊到他：「山水有相逢，好多嘢話唔埋，可能將來花姐有求於我，叫我參加《全民造星VI》。」問他會否轉戰TVB《聲夢傳奇》？劉馬車坦言渺茫，以他過往的事情，唱得多好都無用。

（即時娛樂）