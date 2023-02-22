《殺手廢J》陳湛文控訴不公 港版「爭取」二字成禁語 (23:12)

Mike導跟陳湛文拍《殺手廢J》合作愉快，雖然有對白被刪但無損劇集的可觀性。（網上圖片）

ViuTV劇集《殺手廢J》於上周三（15日）播映大結局，此劇在台灣由LiTV線上影視同步跟播上架。日前被發覺大結局其中一場J（陳湛文飾）在公司向經理（火火飾）控訴不公平的戲，香港版與台灣版的對白有不同，疑因「爭取」被視為敏感詞而在港版被消失。

《殺手廢J》是「無制限OT編集団」的「格仔導演」劉諾衡（Mike導）與編劇麥可暉合作，《殺》劇播映期間，Mike導曾在Ig限時動態呻：「當『爭取』兩隻字都可以成為禁語，今次我真係笑唔出了。」不過，他沒有解釋所指故引起揣測。在劇集大結局後，有發覺其中一幕戲J的對白，港版與台版有分別。

「休班記者」Fb帳號帖文提到「《殺手廢J》港、台版本大不同」，台版J面對官僚架構與不公向經理大控訴，台版見經理說：「其實你兩手空空咁行入嚟同我傾，你要嘅嘢，我都會畀你。」J反駁：「你唔會」而經理答：「我會，但你冇試過... 」他未講完J已向他開槍掃射。J激動說：「我試過啦！兜口兜面同你爭取又試過，同成班大大爭取又試過，結果呢？你有理我咩？冇呀！我喺呢間公司試咗好耐啦！」但港版卻有不同剪輯，J說：「我試過啦！結果呢？你有理我咩？冇呀！我喺呢間公司試咗好耐啦！」原裝版他先後提到兩次「爭取」也被刪剪。武指梁博恩在Ig上載拍攝花絮片段也見這幕戲，而J跟經理的對白正是台版一樣。

對於「爭取」是否敏感成禁語，記者先後向ViuTV公關、《殺手廢J》監製賀志良、編劇麥可暉與導演Mike查詢，只有Mike簡單回覆《明報》：「冇乜嘢再補充。」

《殺手廢J》播映前Mike導與團隊在製作特輯中說初心，Mike提到是踩住綫去做製作，觀眾一係好鍾意或好唔鍾意。他說：「我覺得要嘗試才可以撞出新嘢，這部劇也是循這方向去做這件事。想拍一個抽離於香港這地方的故事，聽到呢件事，起碼有80分係諗咗會瀨嘢嗰邊啦！驚咩啫，唔鍾意咪唔鍾意囉... 大膽並唔係一件錯事，係我唔做就錯嘅事。唔想自己咁快冇咗初心，我一定可以做得更好。」

（即時娛樂）