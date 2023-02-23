魔法伽利略｜甄澤權整穿《東張》魏柏豪身體 江嘉敏變標靶狂嗌救命 (14:15)

由魔術師甄澤權（Louis）、馮盈盈及何依婷主持的《魔法伽利略》，今（23日）晚一集的嘉賓是江嘉敏（Kaman）和林凱恩，以及黃美棋和楊潮凱，節目甫開始Louis消失於鏡頭前，靠視訊畫面與嘉賓互動表演魔術，繼上集「魔術酒吧」後，Louis今次改為開設「魔法茶餐廳」，不但精準預測嘉賓點餐，又瞬間移動閃現錄影廠，兼隔空變出一碟星洲炒米，技驚四座。

是集第二個魔術危險度極高，Louis分別以長刀和弩，精準找出兩組簽了名的啤牌，搞到全場尖叫連連。當中化身美女標靶的Kaman，用頭頂着氣球，並遭目標是射爆氣球的Louis，拿著巨弩對著，驚險程度爆表，Kaman瘋狂嗌救命。Kaman受訪時說：「好驚！超級驚！我又唔驚佢失手嘅，但係有把弩對住心理壓力好大。」談到有份參與魔術表演，Kaman找不到破綻：「今次可能掛住驚，唔得閒去偷睇其他嘢，平時嘅我係會好八卦周圍睇佢啲道具。」

明（24日）晚播出最後一集，嘉賓有邵珮詩和陳熙蕊，以及陳庭欣和宋宛穎。雖然Louis參與大騷無數，唯獨未曾征服過港姐騷，是集雲集港姐冠軍、亞軍及友誼小姐，猶如迷你港姐騷，港姐拱照的Louis可算成就解鎖。

來到節目最後一集，Louis邀來《東張西望》外景主持魏柏豪上演「終極一變」，Louis先叫柏豪企上特製鐵架，之後用玻璃樽穿過柏豪身體，柏豪的樣子狀甚痛苦；之後Louis再以巨形鐵筒「整穿」柏豪身體，柏豪肚子瞬即出現大窿，全場嚇到尖叫兼嗌黐線；而肚穿大窿的柏豪保持鎮定，還說笑謂：「個肚腩有啲痕，幻覺嚟㗎啫，嚇我唔到嘅！」

（即時娛樂）