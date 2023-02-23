《噬亡村》柳樂優彌自爆喜歡梁朝偉：希望有一日能見到佢 (19:24)

鄭裕玲（Do姐）今天（23日）在社交網貼出訪問日劇《噬亡村》，兼憑電影《誰知赤子心》膺康城影帝的柳樂優彌足本訪問。

《噬亡村》在港獲不少劇迷喜歡及正評，大讚劇集氣氛及演員演技，Do姐問他如何面對正面評價？柳樂說：「因為平時好少機會聽到日本以外觀眾意見，雖然日本都得到好高評價，但聽到喺亞洲都備受好評，真心覺得參演咗一部好好作品。（Do姐：接拍角色前，有沒有看過漫畫原著？）我係接到呢個工作後先開始睇。（Do姐：拍攝時有沒有覺得緊張？）雖然係恐怖故事，但拍攝現場充滿創造性，好有朝氣，喺拍攝現場各方正面能量影響下，拍攝過程充滿火花。」

Do姐表示柳樂優彌拍該劇拍了5個月，而且很難抽離角色，柳樂優彌直認不諱：「係嘅，今次拍攝期長達5個月，我最近先回復原來嘅自己，回復日常生活中，感受到樂趣嘅自己。（Do姐：拍攝時沒有吃肉是否真有其事？）冇，我有食燒肉。（Do姐：打鬥場面事前有沒練習過？）我有學武道，喺設定上呢個角色有學柔道，喺呢點剛好吻合，唔似拳擊或泰拳咁樣打法，武道咁樣嘅打鬥方式，正好適合今次劇集，呢個正是同角色相似及吻合地方。」

由於第一季埋下太多伏線，連Do姐也禁不住問他是否有第二季？柳樂則大賣關子：「如果有就好了，的確會咁諗。（Do姐：你也不知道？）我仲未知道。（Do姐：尾集最後一幕你有沒有被『那個人』捉到？）可能﹗我也想如有延續就好了，請大家期待﹗」

Do姐問他拍完《噬亡村》後有什麼計劃？柳樂說：「拍一齣同是亞洲人遠距離戀愛如何？與香港女生，還是算了...我演的多數係懸疑或暴力類型作品角色，今後如果能演出寫實劇就好了，香港嘅監製請多多指教，與其話係遠距離戀愛，其實係話亞洲人之間交往，談戀愛都好，點講呢？或者留學生角色都好，有關唔同文化聯繫嘅電影，有冇香港監製會拍？（Do姐：非常好，好值得期待）我好鍾意梁朝偉，希望有一天能見到他。」

（即時娛樂）