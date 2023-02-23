Uncle Ray喪禮｜財政司長陳茂波到靈堂弔唁 鄭中基難忘「樂壇教父」笑容 (19:36)

有「樂壇教父」之稱的Uncle Ray（郭利民），今天（23日）於香港殯儀館舉行喪禮。晚上陸續有不少演藝界及政界人士到場弔唁，包括財政司長陳茂波﹑鄭東漢和鄭中基兩父子﹑區瑞強﹑陳欣健﹑車淑梅﹑李志剛﹑泰迪羅賓﹑關楚耀爸爸關維麟﹑俞琤﹑露雲娜﹑Joe Junior夫婦等，陳茂波6點半到場時，鄭東漢、張文新、周舜河及戴健文一同迎接。

治喪委員會成員鄭東漢與兒子鄭中基、周舜河、區瑞強傍晚接受訪問，鄭東漢表示：「多謝大家對Uncle Ray的愛戴，他是我們非常大的光榮，他帶給香港好多歡樂，尤其是在我們那一代，幫了我們好多。」談到扶靈名單，鄭東漢稱沒有扶靈儀式，Uncle Ray明天（24日）出殯後，遺體會移送火葬場火化，骨灰將按照他生前意願安放在家。至於Uncle Ray的遺願？契仔周舜河說：「契爺98歲，基本上乜都做晒，遺願是搞掂呢幾日，可以回家真正安息。」

鄭中基以前經常跟Uncle Ray食飯聚會，大讚對方是個開心果，經常滿面笑容，又說：「Uncle Ray喜歡跟Daddy傾音樂，有時會介紹不同的音樂給我聽，我們最喜歡一齊講笑，笑到收唔到聲，好記得他講過，有次他家姐煲西洋菜湯，他打算攞筷子夾起一箸菜來吃，點知夾起咗一塊百潔布。我覺得自己的風趣幽默，不多不少是受他感染。」鄭東漢指當年組樂隊，曾經寫信給Uncle Ray，結果獲對方邀請上電台見面，從此交流不斷。

區瑞強感激Uncle Ray的賞識，當初將他介紹給唱片公司，才有機會在唱片、音樂、電台界打滾50年，又說：「過去40、50年，我跟Uncle Ray在電台日見夜見，個個都叫他做契爺，而我的終生榮幸就是得到他叫我做契仔。」

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（即時娛樂）