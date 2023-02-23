姜濤歸隊出席保險代言宣傳 4月2日跟教主唱爆西九音樂節 (20:52)

姜濤自1月1日出席叱咤頒獎禮後，因身形及演出狀態引起關注，他自此閉關至今未出席公開活動。明日（24日）MIRROR會出席代言保險品牌的宣傳，今日主辦單位在社交平台公布宣傳活動將安排網上直播，並且強調「全員現身」，休息了個多月姜濤會亮相。

姜濤的工作陸續有來，「HKT 西九音樂節」𝟯月𝟮𝟮日至𝟰月𝟮日 舉行，本地音樂勢力全面晒冷，MIRROR的姜濤、盧瀚霆（Anson Lo）、陳卓賢（Ian）與呂爵安（Edan）會參與演出。有關表演節目的門票明天公開發售，有MIRROR成員的演出，門票皆成搶購目標，大會為打擊黃牛制止炒賣門票，在購票數量有限制外，亦聲明轉售、轉讓是次音樂節任何門票，會導致門票被沒收或取消。如有需要，會將個案交執法部門跟進，呼籲市民應經官方認可的平台購買門票。

大會公布焦點節目之一《越流行》將於竹翠公園的大型戶外舞台上演，一連三日共呈獻17組本地主流及獨立音樂單位！《越流行》設有「三日票」，售完即止。

3月31日節目將帶來以下3節混搭演出：

❈ WinkaMarf@COLLAR x iii

❈ 麥浚龍 (with Bert) x 江逸天

❈ 岑寧兒 x 張貝芝

4月1日節目將帶來以下8節混搭演出：

❈ Luna and the Bosin

❈ Room307

❈ Novel Friday

❈ hirsk x cehryl

❈ 洪嘉豪 x Gordon Flanders

❈ 王菀之 x 崔展鴻

❈ 陳卓賢@MIRROR

❈ 呂爵安@MIRROR

4月2日節目將帶來以下8節混搭演出：

❈ 光頭幫

❈ Matt Force

❈ 逆流

❈ Phoebus@P1X3L x Nowhere Boys

❈ R.O.O.T x 陳健安

❈ 方皓玟 x 何山

❈ 姜濤@MIRROR

❈ 盧瀚霆@MIRROR

（即時娛樂）