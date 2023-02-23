ToNick趙善恆跟譚杏藍結束10年情：我們還是好朋友 (22:56)

樂隊ToNick主音趙善恆（恆仔）跟KOL、歌手譚杏藍（小花）拍拖10年，今日兩人宣布分手。恆仔跟小花在社交平台貼文說兩人已經和平分開一段日子，他們還是好朋友。全文如下：

致關心我們的每一位 :

最近有很多人都詢問我們的狀況

一起長大，確實一起經歷過很多很多

但今天很遺憾要告訴大家

我們倆已經和平分開一段日子了。

我們都在彼此的成長中擔當了重要的崗位

謝謝大家關心，我們還是好朋友。

最後，我們都想好好保護這段美好的回憶

所以我們已達成了共識

只想在彼此的平台說一次，其他的問題就不多說了。

希望大家明白及體諒我們

不要作任何猜測任何疑問

給我們最大的空間，繼續生活

這些年，感謝你的陪伴與包容。

衷心希望往後的你幸福快樂

在人生的旅程上

永遠平安，健康

現年33歲的譚杏藍（小花）於2009年參加亞視首屆《亞洲星光大道》而加入娛樂圈，離開亞視後轉攻網上節目成為KOL，近年重踏樂壇推出個人歌曲。過往小花跟恆仔不單工作上合作也不時放閃，接受訪問時自爆當年是她主動追求恆仔，欣賞對方的才華，找認識恆仔的朋友做介紹人。他們認識後互相了解一年多，由恆仔提出「不如我們一起」。拍拖10年，兩人熱戀時小花高調放閃，她的Ig很多兩人的合照，曾寫道：「能找到個旅伴，拖著你到處亂走，跟你一樣，做什麼吃什麼玩什麼都沒所謂，我是個幸福的小淘氣。」去年小花說跟恆仔的關係時說：「到今時今日，我就算只係見一見他，我也會有心動的感覺...」

（即時娛樂）