姜濤認曾被負評致情緒困擾 感謝大家批評 繼續用作品說話 (15:17)

姜濤大讚Jer在《阿媽有咗第二個》的演出比他好。（鍾偉茵攝）

男團MIRROR今天（24日）齊腳出席保險公司活動，神隱近2個月的姜濤亦終於蒲頭，成為焦點，姜濤起初也表現拘謹兼不時頭耷耷，但一輪熱身後即展示笑容。

姜濤受訪時被問到腳患康復進度？他說：「幾好幾好，仲物理治療，大家唔使擔心。（被影到維園打波，怕不怕觸動患處？）噚晚受傷後首次返去維園打波，係朋友叫到，唔驚再受傷，因為打籃球重要過生命，自己打時都就住就住，但睇片就唔覺就住。」

姜濤上月初亮相叱咤頒獎禮，其肥胖身形及演出備受爭議，問他是否情緒受困？他說：「講唔係就一定假，我覺得大家都講得幾啱。（減肥過程辛苦？）還好，但我更會畀心機醫好隻腳，隻腳唔好番，做唔到好多嘢。」

問他這段時間如何調節心情？姜濤說：「開頭有睇電話及睇應該要睇嘅嘢，認同所有人講嘅嘢之後就冇睇。（看到負評如何？）開頭一定都有（唔開心），但幾多謝大家咁樣批評，我覺得幾好。（怎改進？）慢慢嚟，用作品說話。」

對於隊友柳應廷（Jer）和呂爵安（Edan）有份角逐今屆香港電影金像獎最佳新演員，姜濤卻未能入圍，問他有沒有不開心？他說：「咁又冇，咁又冇，成為演員係好長嘅路，有機會拍戲已經好好，自問演戲經驗唔多，所以開心就好，老實講阿Jer入圍提名，佢喺戲中做得好過我，因為我個角色一部分做自己，佢嘅係全新角色，Edan都係。」

另外，姜濤承認以1800萬置業，但否認搬屋避世傳聞：「我都買咗樓，點會再搬呀？嗰個假嘅﹗」

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（即時娛樂）