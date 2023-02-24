楊千嬅旅行報復式食玩 郭晶晶被讚親民：我不嬲都係 (21:25)

楊千樺、郭晶晶、陳凱韻（甘比）與兩名女兒劉秀樺及劉秀兒、 霍震霆等今晚出席《聯合國兒童基金香港委員會35周年慈善晚宴》。楊千嬅表示自己去年12月完成演唱會後進入放假狀態，專注照顧兒子Torres、休養身體和練歌外，還去瑞士滑雪旅行。她笑言幾年無去旅行好興奮，報復式玩和食，飲凍飲和香檳，但飲完覺得不舒服，不得不承認年紀大了。兒子Torres因要返學未有同行，她自爆被兒子投訴：「Torres 10歲了，開始識跟我討論，問點解我生日和他生日都要提前慶祝，要求我今年陪他過生日，我最近放假都有陪他做功課。」

千嬅開心防疫措施放寬，可以約朋友開生日會懷緬過去，老公雖然沒有特別送生日禮物，但讓她飲凍飲，已心滿意足。不過她發現自己最近身體接連出現小毛病，時肥時腫、舊患復發，打算上半年休息養生，下半年才投入工作。對於周啟生重提曾評價20年前的她不適合唱歌，楊千嬅表示正放假收起頭上天線，沒有留意報道。她回應說：「 20年前有好多人都覺得我不適合唱歌，就連我都覺得自己不適合，人生路上有好多人畀意見都是益菌， 何況今時今日更加體會深刻，這些都是碎料，我功力深厚。多謝每位支持我、聽我唱歌一分鐘也好，都畀到動力我去進步，所以無所謂，我會唱好一點，下次有機會請他來睇騷，他會有驚喜。」

郭晶晶擔任活動大使多年，她作為3個孩子的媽媽，好希望幫到其他小朋友，現時10歲長子和6歲二女都學懂幫助別人，4歲半三女還未太明白，希望將來帶小朋友一起參與善事灌輸教育。她指防疫措施放寬，開心見到小朋子再參與課外活動。有否親自教子女學游水？郭晶晶笑說：「我沒游了，不過小朋友跟教練學游水，我有去睇他們。我平時沒有刻意提自己的舊事，但二女知道，細女未知。」早前她坐高鐵返內地被讚貼地，她說：「好正常，大家都是這樣，真的好方便、好快，10幾分鐘就到深圳。」有網民讚她親民，她笑說：「我不嬲都係！」

（即時娛樂）