請1日假去旅行｜「日本通」周奕瑋陳嘉慧 推介東京抵玩新興潮點 (20:15)

2人在整個行程中，用盡每分每秒，兼用最平民價錢，過一個喪玩、喪食、喪買的「真．三日兩夜」旅行。（大會提供）

無綫全新旅遊資訊節目《請1日假去旅行》，將於3月2日起、逢周四及周五晚上10時30分於翡翠台播映。隨着全球旅遊限制鬆綁，香港人熱愛旅遊的心亦蠢蠢欲動，《請1日假》貫徹香港人旅遊精神，8位主持會以「打工仔」心態出發，實踐「請一日假」自製Long Weekend，整個行程用盡每分每秒，兼用最平民價錢，過一個喪玩、喪食、喪買的「真．三日兩夜」旅行。

他們將分成四組，分別出發玩盡港人最愛旅遊熱點，包括「東京篇」的周奕瑋和陳嘉慧、「首爾篇」的麥美恩和戴祖儀、「曼谷篇」的李芷晴和何沛珈及「台北篇」的余思霆和金剛。

首周出發的組合是周奕瑋（Jarvis）和陳嘉慧（Erica），兩大「日本通」將帶大家玩盡東京，由搭飛機起程一刻已大派貼士，例如一定要揀左邊窗口位，皆因該位罝可於降落前約20分鐘見到富士山，非常適合打卡！

東京行程非常緊湊，Jarvis和Erica甫落機教大家買Skyliner套票，內附一張東京地鐵48小時乘車券，其間可以不限次數乘搭地鐵，慳住遊勻東京；兩人今次還會走訪東京近1、2年新興景點，包括銀座甜品街、及澀谷宮下公園等。美食方面當然不能少，兩人會大歎超抵食Omakase及和牛放題等，絕對平靚正！

「日本通」Jarvis受訪時表示東京近年多了很多新景點：「以東京為例，澀谷已經有好多新去處、新商場，所以今次喺節目入邊，我哋都會主力同大家介紹喺封關呢幾年開咗嘅新地方，等大家有一個Update啲嘅日本行程規劃。」

講到與Erica合作，Jarvis笑言很舒服：「因為大家都識日文，有時同餐廳老闆傾偈，或者喺當地發現啲得意嘢，大家一睇就知道，唔需要翻譯，所以都可以玩得更加盡興。」Jarvis還爆料指Erica睇《First Love》上晒腦，他說：「Erica去到唔同嘅地方都捉住我拍片扮《First Love》，搞到今次明明係拍旅遊節目，但我覺得好似變咗拍日劇咁。」

（即時娛樂）