《愛我別走》加場新玩法阻黃牛：今晚10時突擊快測再實名方式售票 (21:33)

大家今晚搶《愛我別走》加場門票先要來個測驗。（《愛我別走》fb圖片/明報製圖）

黃子華與林海峰合演舞台劇《愛我別走》掀起撲飛潮，一票難求。日前林海峰在首場公演後宣布加開4月18日至23日6場，合共49場，令劇迷再燃起希望撲飛。主辦單位今晚公布售票方式，原來有新玩法，是採用先測驗再實名的方式：「新加場次已預留八成門票作公開發售，希望可以在能力範圍之內，讓到更多有心支持嘅觀眾入場欣賞演出！」

至於這次購票測驗將於今晚（26日）晚上10時正開始，「測驗試卷連結會於當刻在『愛我別走 舞台劇』Facebook 專頁公布，測驗準則係鬥快、鬥答得啱。參加者需先回答試卷問題，主辦單位會從測驗回覆中，揀選答得最多正確題目及最快完成測驗的觀眾，列為合資格購票人士。由於加場名額有限，於收到足夠正確回覆數量之後，就會截止測驗。任何人轉發、留言、傳送聲稱是『測驗連結』的話，都有可能是作假，記得返嚟『愛我別走 舞台劇』Facebook 專頁，先會有唯一正確的測驗連結！測驗結果將於明天2月27日（晚上9時）公布，合資格購票人士將獲得購票連結，可於指定日期內，以實名購票。」

主辦單位還提醒參加者在準確答啱測驗之前，要看清楚條款。並希望今次突擊快測，可以阻到電腦程式同黄牛。不少網民留言讚有創意又緊張刺激，笑言要立即溫書，又問有無精讀班。

條款及細則

• 試卷內填寫的聯絡電郵必需要與購票用的「撲飛」戶口電郵一致；如需翻查請到 https://www.popticket.hk/edit_profile ，登入後檢視「註冊電郵」欄。

• 主辦單位會從所有測驗回覆中，揀選答得最多正確題目及最快完成測驗的觀眾，列為合資格

購票人士並提供購票連結。

• 所有觀眾於此階段購買門票後，不能更改登記名字、轉讓、退款及退票。

• 如有遺失門票，包括刪除載有電子門票的電郵、刪除「撲飛」帳戶等原因將不獲補發。

購票限制

• 只限通過「《愛我別走》加場購票前測驗」的觀眾購票。

• 曾經購買過《愛我別走》的撲飛帳戶，將未能於此階段購票。

• 購票時必須再填寫每位出席人士，與身份證或旅遊證件相同的姓名；以及證件號碼頭4個字（包括字母及數字）。

• 每張信用卡於此加場購票階段，只可使用一次；以往曾經購買過《愛我別走》的信用卡，也

可於此階段用一次。

• 合資格購買帳戶最多只可購買兩張門票。

入場注意

• 入場前需出示身份證或旅遊證件核對資料，證件上資料需與購票時所填寫的相同方可進場。

• 只接受香港身份證或旅遊證件正本作身份核對，影印本／電子本／其他形式副本，又或其他

類型證件（學生證、住戶證、駕駛執照等）恕不接受，主辦方有權因此拒絕持票觀眾入場。

如有任何查詢，請電郵至 showmeyourlovetheatre@gmail.com

（即時娛樂）