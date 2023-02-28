鄭秀文對《流水落花》票房冇信心 期望贏得口碑 (15:07)

鄭秀文（Sammi）、陸駿光、談善言、谷祖琳、梁雍婷、導演賈勝楓等昨晚出席電影《流水落花》 慈善首映。Sammi全晚戴口罩，她透露吃堅硬零食時不慎咬崩牙，因趕不及在活動前補牙，只好戴口罩遮醜。她說︰「我很醜樣，吃零食時很開心，現在就悲傷了，咬崩了牙齒，而且崩得很離譜。我沒想過會發生這個情况，下次會小心，要吃BB糊仔。安仔（許志安）目睹一切，很核突。他有沒有笑？連家裏的貓都笑我啦！」

Sammi近日已開始跑《流》的優先場謝票活動，她坦言對票房信心不大︰「我近幾年主演的電影票房麻麻，但期望贏得口碑，始終所有演員都很用心演出。」近期多部港產片大收，Sammi表示壓力不是來自其他電影，而是《流》題材較冷門，怕不易吸引觀眾。她說︰「如大家願意入場，就會明白這是一部合家歡溫情片，能帶給人觸動感和啟發。最近不同片種的港產片也獲觀眾支持，大家不妨入戲院支持這套戲，對新晉導演來說是很大的鼓勵，他們也希望作品受到關注。」

她表示許志安已捧場，自己打算買飛與他再看一次。談到商台DJ梁文禮看完梁詠琪（Gigi）演唱會後，在社交網的私人帳號指梁詠琪的演唱會表現差，但在另一個公開帳戶則大讚她好靚，被網民斥是「雙面人」。Sammi說︰「我很明白Gigi性格，她已用自己的方式處理，我沒有特別安慰。作為局外人，不便加意見。」被問到可曾遇過「雙面人」時，Sammi猶豫幾秒後表示︰「不說了。」

陸駿光表示太太上機前也拖住行李到場打氣，有些朋友更包場支持，最驚喜連中學同學也買飛捧場。談善言認為《流》上映時，她不用再撐拐杖是個好兆頭。她說︰「我暫時未能做運動，因此《打天下2》的動作戲要押後拍攝，之前也不能隨劇組飛日本拍外景。有點不開心，本來我想拿柺杖去日本，但被人阻止了。」

（即時娛樂）