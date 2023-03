next

前港姐許芷熒(Whitney)和老公Alex於4年前結婚,婚後誕下囡囡Kayli Jane(馮寶寶),不經不覺馮寶寶已經3歲,今日凌晨Whitney宣布再度懷孕喜訊,她在社交網貼了幾張孕照,包括老公及女兒親她的孕肚,以及一張BB超聲波圖片,Whitney表示已懷孕5個月,並稱腹中胎兒做是"Baby No.2":「真的大得很快,19週的相片和20週的相片,只差一星期,肚子已經很大分別了。」Whitney未有透露BB性別:「Hello I'm baby No.2,Can you see my 小手?究竟baby no.2 會是老公多個前世情人?還是我會有個前世情人?」

(即時娛樂)