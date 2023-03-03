郭富城拒自誇「雕塑美男」 讚孔劉高大友善 合作睇緣分 (13:29)

郭富城（城城）、林家棟、黃德斌、譚耀文、胡子彤和顧定軒，聯同導演黃慶勳和監製鄭保瑞，昨晚（2日）到圓方出席電影《斷網》首映禮，林家棟在台上笑言被鄭保瑞欺騙，稱簽約時說是文戲，拍攝時卻有動作戲，且不失鄭保瑞虐待本色，又笑指與城城為電影宣傳期間好難受，對方全程曬父愛，令他忍不住說「夠啦！」

城城表示今次繼11年前的《寒戰》，再度與家棟合作，他們在戲中有很多對手戲，圍繞著他們角力，十分刺激，說到家棟投訴城城不停曬父愛，家棟笑說：「他不停講戲中女兒，我受夠了！」

城城則窒家棟不會明白，家棟接着笑稱：「我現在不明，將來明可以嗎？」問到對電影票房可有信心？城城表示做了演員本分，對票房沒壓力。

城城日前在首爾出席品牌活動，與韓國型男孔劉同場，雖然2人年齡相差14年，但城城保養得宜，被韓媒封為「雕塑美男」，城城不敢自誇「雕塑美男」，反讚林家棟都靚仔。

問他和孔劉交談什麼？城城說：「他（孔劉）說讀High School已睇我的電影，我亦跟他說看過他的《屍殺列車》，好精彩。他真的很高大，為人很友善，我們傾了很多。（有機會和孔劉合作？）睇緣分。」

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（即時娛樂）