陳豪跟觀眾睇結局感興奮 兌現「找數」承諾 孖陳茵媺二人世界 (14:18)

陳豪、龔嘉欣、周嘉洛、譚凱琪（Zoie）聯同劇集《新四十二章》其他演員和監製陳維冠，昨晚（2日）現身油塘，跟觀眾齊睇劇集大結局，亦是疫情3年來首部劇集安排跟市民「大結局齊齊睇」，吸引幾百人到場圍觀，場面熱鬧。劇中的「數理情人」鄭子誠成焦點之一，現場收到粉絲獻上花束，全場起哄。

陳豪指很久未試過與大眾一齊睇結局，好開心該劇反應佳，隨著口罩令解除，曾經戴雙口罩瞓覺防疫的陳豪，終於鬆一口氣，除口罩拍照和受訪，不過他仍有防守心態：「已經有段時間不用戴口罩睡覺，可以攬住太太和子女惜，不過去到人多地方，我也會戴口罩，亦有讓3個小孩戴口罩返學，若然他們不願戴就沒辦法。」

陳豪原定6月開拍的新劇押後製作，因而有時間「找數」，兌現跟太太陳茵媺去旅行過二人世界的承諾，他笑說：「這個目的地是太太一直好想去的，所以她好開心，我都很期待，為了這個旅程，我們提早1年已跟3個子女做定心理準備，多謝媽媽和哥哥到時幫手照顧仔女，讓我們安心。」

問到會否兩個去，三、四個返？陳豪笑說：「養小朋友不容易，雖然我們喜歡BB，其實多一、兩個小朋友，都是加多雙筷，我們都喜歡BB，現在講出來都開心。」

周嘉洛對劇集結束感不捨，每次重溫掌摑江嘉敏的劇情好開心，腎上腺會飆升，考慮每年農曆年翻看片段。他表示主演的新劇《痞子殿下2》即將開拍，由於一切來得好快，自己未準備好，感覺很不真實，問到會不會似上集被糟質？他笑說：「今輯好公平，我跟班拍檔會互相糟質，相信開工會好開心。」

（即時娛樂）