有種老闆娘2｜裕美主導自己人生 林作「食軟飯」夢想成真 (18:51)

事業、愛情兩得意的裕美，心底裏還有一願望，就是尋回失聯多年的日籍父親。（大會提供）

HOY TV《有種老闆娘2》明（4日）晚一集，邀得裕美擔任嘉賓，由歌手變成網店老闆娘，一心為掌握自己人生。

裕美的網店在疫情之下開業兩年，生意逐漸穩定，成功的背後不少得男友林作支持。節目中，問到林作如何支持裕美時，林作指自己只懂宣傳，只能幫忙少部分，其他靠裕美打理，言談間林作投訴裕美工作繁忙，令約會時間變少，裕美聞言反駁：「所以先last（維繫）到4年，如果成日對住會好快散（分開）！」。

外界一直認為林作有份出資，裕美大感無奈：「佢有錢又關我咩事呢？（錢）係佢㗎嘛。」反指自己以高價聘請林作，林作聞言自爆經常向裕美「追糧」：「我哋嘅對話，全部都係問出糧，好公事化。」

林作笑指全靠裕美，自己「食軟飯」的夢想成真，令很多男士羨慕。兩位相處搞笑之餘亦愛得高調，林作於節目中深情表白指：「你係我心中嘅太陽，令到我有溫度！」。

裕美回想當初反其道而行，選擇在疫情之下開市，全因希望可以主導自己人生。她坦言以往做藝人被動，工作、金錢欠穩；做生意雖然受環境影響，但至少擁有主導權，不會擔驚受怕。裕美感恩現在擁有的一切：「其實林作唔養我，我好開心，我覺得自己可以養番佢係好型！」

事業、愛情兩得意的裕美，心底裏還有一願望，就是尋回失聯多年的日籍父親。節目中，裕美透露今年到日本發展音樂，同時尋找父親：「哪怕只得0.1%機會都會嘗試，希望我做做下音樂，多啲日本人識我嗰陣，可以傳到爸爸嗰到，希望有奇蹟。」

（即時娛樂）