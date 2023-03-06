「五堅情」盼舉行紅館演唱會 邱鋒澤為Edan改歌單 (16:03)

邱鋒澤表示和Edan合唱是臨時安排，因為他想Edan來看騷，就改了歌單，一切都是24小時內決定。（林祖傑攝）

五堅情昨晚在九展舉行尾場騷，他們盼在紅館舉行演唱會；邱鋒澤和呂爵安（左圖）合唱《年青有為》掀高潮。（林祖傑攝）

台灣男團五堅情昨晚（5日）在九展舉行《Moon Landing月面著陸香港演唱會》尾場，5位成員邱鋒澤、陳零九、婁峻碩、黃偉晉及賴晏駒又唱又跳回饋粉絲「堅果」，曾與邱鋒澤合作的Edan（呂爵安）驚喜現身，除了聯同MIRROR隊友Jeremy（李駿傑）到場支持，更上台與邱鋒澤同台合唱《年青有為》，助好友「炸爆舞台」。

邱鋒澤在台上表示昨晚非常重要，因剛認識的香港朋友有時間來到，就是坐在台下第一行的Edan和Jeremy，Edan笑稱自己是香港最成功的「小堅果」，邱鋒澤問Edan覺得演唱會如何，Edan說：「很好看，但因為我認識你，焦點都放在其餘4位成員身上。」再被問到誰人看起來跟電視中相差最多？Edan即道：「我吧！真人比較好看！」

邱鋒澤表示為了要謝謝Edan來看，想將二人合唱的《年青有為》送給Edan，Edan先故意稱會在台下專心做聽眾，隨後當邱鋒澤開始唱便拿著咪上台送驚喜，獲全場「堅果」尖叫，唱完Edan親自向邱鋒澤解釋，花籃原意祝賀「炸爆舞台」，絕對不是想舞台爆炸，指花店寫「爆炸舞台」的人可能眼睛有問題，邱鋒澤亦表示明白他的意思。

其他成員亦出盡渾身解數冧「堅果」，賴晏駒唱到感觸掉眼淚；婁峻碩大騷初學撩女仔的廣東話，向台下高呼「做我條女」，成功令「堅果」起哄；黃偉晉唱到興起，脫下白色外套只剩肉色背心騷肌，但「堅果」不收貨，不停大叫要求他「脫掉」，他只好開期票道：「之後如果有一天，你們來紅磡看我脫掉。」Encore環節5名成員走到台下與「堅果」近距離接觸，婁峻碩更High爆跳到櫈上唱歌，引起小混亂。

騷後5位成員受訪，揚言只開兩場不夠喉，下個目標就是紅館開騷。邱鋒澤表示與Edan同台合唱覺得很緊張，他說：「因為很臨時安排，想Edan來看我們，就改一下歌單，一切都是24小時內決定，第一次唱覺得效果還是很不錯。」

他指上次出席香港音樂節後，Edan帶Jeremy和Jer（柳應廷）吃火鍋而認識，很開心在香港可以交到朋友，問可有合作計劃？他說：「有機會的話，或者有音樂上的合作，我會覺得非常開心，最大問題是大家的時間，若真的有辦法配合會很期待。」

婁峻碩拒絕原想當嘉賓 的Tyson Yoshi，婁峻碩笑稱自己5月在香港開騷時Tyson Yoshi才會來，對方3月尾亦會在台北開騷，若大家想看他們合作，就可以期待，他更大爆：「撩妹的廣東話是跟Tyson Yoshi學的，不過我只會在演唱會上用。」

陳零九早前宣布與拍拖近10年的女友分手，臉容有點憔悴的他表示，正在慢慢調整心情，他說：「最近一直有4位好兄弟陪著，自己會慢慢調適，謝謝大家關心。」

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（即時娛樂）