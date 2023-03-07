廉政狙擊｜「尹在詩」傅嘉莉碌落山慘死 黃智賢羅霖相隔27年再合作 (14:46)

對於她的演技獲網民正評，Kelly坦言很開心，一直很喜歡演戲的她，希望之後再有突破。（大會提供）

無綫劇《廉政狙擊》今晚（7日）以尹在詩（傅嘉莉Kelly飾）為主角的藝術品洗黑錢個案，迎來尾聲，昨晚（6日）一集，ICAC經調查後扣查尹在詩等人，她被扣留期間發現懷有卓日升（高鈞賢飾）骨肉，事件惹卓廷光（黃智賢Ben飾）不滿，尹在詩招惹殺身之禍，最終失足碌落山慘死！雖然Kelly出場只有4集，但成功突圍，在內地及香港引起迴響，她與Ben的「鈕扣對峙」，在無綫官方社交網重播後反應熱烈，兩日勁吸近40萬觀看次數。

談到山坡戲拍攝花絮，Kelly憶述當日在大帽山拍攝時相當大霧，所以全程邊拍邊停，不但髮型難以連戲，情緒亦斷斷續續，幸好最後順利完成：「我哋好多次因為朦到拍唔到，鏡頭直頭見唔到我同阿Ben個樣，我哋要偷陽光拍。嗰場係我嘅煞科戲，我好緊張，無奈天氣令到我不斷講一句嘢就要Cut機，搞到頭髮都Drop晒唔連戲，但又多咗份滄桑淒美感。」

Kelly感激替身師傅的瞓身演出，對於她的演技獲網民正評，Kelly坦言很開心，一直很喜歡演戲的她，希望之後再有突破。

同場口的黃智賢（Ben）亦同樣贏得讚賞，單以簡單數句對白及眼神，已將氣氛推向緊張，網民讚愈來愈有戲之餘，又指難得奸險的Ben「奸得嚟有型有款」。談到角色入屋，Ben謙稱要多謝導演信任：「造型時已經同佢哋溝通定，傾下點塑造角色，可以邊度加啲減啲，都傾咗好多偈。」

Ben透露為配合角色髮型刻意減肥：「初初試造型時，樂小姐（樂易玲）同造型師想我有啲白頭髮，但就想我長頭髮。當時我就諗既然係咁不如剪短佢，但咁樣塊臉一肥就好覺，所以要減。造型出咗嚟大家都鍾意，感謝造型師每次開工花2小時，幫我整頭同化妝。」

Ben表示沒有刻意為角色定忠奸，最重要是有血有肉：「所以我對羅霖一個態度，對兩個仔態度又唔同，咁會令到角色立體啲。反派人物要畀到壓力出嚟，場戲先至成立，所以呢方面我有去思考點做。」

今晚一集，將是阿Ben的大晒冷，除將與Kelly再度緊張對峙，他被扣查後在盤問室與韋Sir（王浩信飾）的「互拋浪頭」亦精彩；為了掩飾罪行，Ben飾演的卓廷光否認指控，但幾個微表情卻能清楚看到其暗藏內心的動搖及不安，演技有層次；為貫徹驕傲人設，卓廷光強辯同時，亦不忘表達對韋Sir的藐視及玩弄，令一個簡單盤問場口變得緊湊。

除了演技，Ben和羅霖相隔27年再度合作，亦是焦點所在。今次二人演默契十足的上流社會夫妻，表面看似一軟一硬，但羅霖角色會展現驚人「賢內助」功力，協助Ben「斬除禍根」。

（即時娛樂）